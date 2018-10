Autojuhid tahavad miinimum töötasuks 1000 eurot kuus

ERR RUS

Suured veoautod Foto: Andres Putting

Transpordi Ametiühing pöördus Autoettevõtete Liidu poole alustamaks läbirääkimisi laiendatud valdkondliku kollektiivlepingu sõlmimiseks riigisisesel kaubaveol, et saavutada miinimum töötasuks 1000 eurot kuus, kui täna on see 620 eurot kuus, vahendab ERRi uudisteportaal.