Automüüjate liit: Eesti sörgib elektriautonduses Euroopa sabas, valitsuse seisukoha puudumine elektriautode tuleviku osas on arusaamatu

Kui alles mõni aeg tagasi lehvitasime loosungit, et meil on maailma esimene kogu riiki kattev kiirlaadijate võrgustik ja toetame elektriautode soetamist ja olime sellega veidi ajast eset, siis täna paikneme oma elektriautondusega Euroopa riikide seas täiesti viimaste seas, tõdeb Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

AMTEL toob teates oma väite kinnituseks tõsiasja, et elektriautode osakaalult oleme Euroopas tagantpoolt kolmas 0,2 protsendiga ning Eesti on üks viiest riigist, kus ei toetata ega soodustata mitte mingil moel elektriautode soetamist ja/või tarbimist.

Lisaks on probleemiks asjaolu, et meie kiirlaadimise võrk vastab standardile ChaDeMo, aga EUs on kehtestatud standard Combo2. Juba täna uurivad Euroopa autotootjad, mis on Eestis plaanis selle probleemi lahendamiseks. Kui puudub sobiv kiirlaadijate võrgustik, võib juhtuda, et autotootjad piiravad oma toodangu müüki Eestis.

Euroopa Liidus on tänavu kolme kvartaliga müüdud hübriidautosid, pistikhübriide ja elektriautosid ligi pool miljonit, samal ajal kui muude alternatiivkütustel töötavate, eelkõige eri tüüpi gaasiautode müük püsib tegelikult vaid tänu Itaaliale, kus müüakse 80% kogu EL gaasiautodest. Täpsustades veelgi neid arve, siis ei tasu unustada, et valdav osa Euroopa (ja eriti Itaalia) gaasiautodest on LPG gaasil töötavad autod, aga CNG osakaal kogu Euroopa gaasiautode pargist ja ka müügist on tegelikult üpris väike ja väheneb pidevalt.

Loe veel

Gaasiautode osa kogu Euroopa autopargist on langenud viimase nelja aastaga 0,8% vaid napi 0,25% peale. Samal ajal kui elektriautode osakaal kasvab mühinal ja on saavutamas 2% kogu autopargist. Aga uute hübriid- ja elektriautode osakaal kõigist uutest sõiduautodest on jõudmas 4,5%-ni.

Värskelt avaldatud Euroopa Komisjoni ettepanekus vähendada sõiduautode ja väiksemate tarbesõidukite süsinikdioksiidi emissioone 2030. aastaks 30% võrra, on kirjas ka komisjoni ettepanekud antud eesmärgi saavutamiseks, millistest peamisena jääb kõlama surve autotootjatele hübriid- ja elektriautode tootmiseks. Lisaks on Euroopa Komisjoni ettepanekus välja toodud veel ühe konkreetse eesmärgina alljärgnev: antud ettepaneku raames toetatakse järkjärgulist üleminekut fossiilseid kütuseid kasutavatelt sõidukitelt elektriautodele

Jättes kõrvale asjaolu, et Euroopa autotootjate liit ACEA peab 30% vähendamist 2030. aastaks ehk liialt kalliks ja ambitsioonikaks, sisaldus juba varem ACEA poolt tehtud avalduses märge, et antud eesmärgi täitmine sõltub ennekõike ühest olulisest tingimusest – et kõigis Euroopa riikides arendataks kiiremas korras välja korralikud elektriautode ja pistikhübriidide laadimisvõrgustikud, sest just seda tüüpi autode tootmisele rõhuvad täna kõik tootjad ning ainult elektri- ja hübriidautode abil on võimalik saavutada püstitatud eesmärgid.

"Nii Euroopa Komisjoni kui ACEA seisukohti lugedes jääb arusaamatuks Eesti valitsuse seisukoht või pigem seisukoha puudumine elektriautode tuleviku osas," märgib AMTEL.