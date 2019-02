Autoomanik maksis liikluskindlustuse eest mullu keskmiselt 142 eurot

Liikluskindlustuse fondi juhi Mart Jesse sõnul oli möödunud aasta nii heas kui halvas mõttes rekordiline, sest läbi aegade kõige kõrgema taseme saavutasid nii kindlustatud sõidukite arv, kindlustusmaksete kogumaht, keskmine kindlustusmakse, kuid kahjuks ka keskmine kahjusumma. „Positiivsena saab esile tuua kindlustusjuhtumite arvu üheprotsendilist vähenemist, mis oli tingitud ennekõike parklakahjude vähenemisest,“ ütles Jesse.

„Üle seitsme aasta teenisid kindlustusandjad liikluskindlustuselt kasumit. See on positiivne ja vähendab edaspidist survet hinnatõusule. Kuna keskmine kahju kasvab koos elatustaseme tõusuga, on ainus viis leevendada liikluskindlustuse edasist hinnatõusu liiklusõnnetuste arvu vähendamise teel,“ märkis Jesse. „LKF teeb selle eesmärgi nimel koostööd omavalitsuste ja riigiasutustega. Samas saab iga liikleja olla ka ise liikluses ettevaatlikum, muutes liiklust seeläbi turvalisemaks,“ rõhutas Jesse.

Eelmisel aastal oli kokku 35 300 liikluskindlustuse juhtumit, neist 32 100 toimus Eestis ja 3 200 juhtumit välismaal, mille põhjustasid Eesti sõidukid. Mullu vähenes liiklusõnnetuste arv Eestis 220 juhtumi võrra. Liikluskindlustuse lepinguga sõidukeid oli möödunud aasta lõpul 720 400, mida on kolm protsenti rohkem kui tunamullu.

Liikluskindlustus on sõidukijuhi kohustuslik vastutuskindlustus, mille alusel kindlustusselts hüvitab kannatanule liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju.