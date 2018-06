Autorite ühing: kui erakanalid meile enam autoritasu ei maksa, lähme kohtusse!

Eesti Autorite Ühing annab oma kodulehel teada, et kuna eratelekanalid ei maksa enam autoritele teoste kasutamise eest tasu, kaebab EAÜ telekanalid kohtusse. Ühingu tegevjuht Mikk Targo süüdistab kanaleid, et need tuginevad oma otsuses absurdsele Euroopa Kohtu otsusele.

EAÜ teade täismahus: Teadmiseks kõigile EAÜ liikmetele, et alates 2018 aasta algusest ei maksa Eesti Meedia AS-ile, All Media Eesti AS-ile ja OÜ-le Alo-TV kuuluvad telekanalid enam autoritele tasu nende teoste kasutamise eest teleprogrammides Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits, TV 3, TV 6 ja Alo TV. Läbirääkimised nendega ei ole tulemusi andnud. Oma keeldumist põhjendavad nimetatud eratelekanalid sellega, et nad ei edasta enam ise oma programme, vaid seda teevad kaabelleviteenuse osutajad, kusjuures nad tuginevad sealjuures ühele juriidilises mõttes absurdsele Euroopa Kohtu lahendile. EAÜ on asunud vormistama hagi nende eratelekanalite vastu. Seni on aga EAÜ tegevjuhi (Mikk Targo -toim.) soovitus pöörduda kõigil autoritel isiklikult nende eratelede poole taotlusega maksta tasu otse autoritele või siis nõuda teoste kasutamise lõpetamist. EAÜ töötajad teevad omaltpoolt kõik võimaliku, et see ebanormaalne olukord saaks lahendatud. Kuni senine olukord kestab, tuleb arvestada autoritasude vähenemisega nende eratelede poolt mitte makstavate summade võrra.