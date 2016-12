Inglise keskpanga endine president Mervyn Allister King tõdes, et Suurbritannial ei ole mõtet euroliidu ühisturule jääda ning kutsus üles kasutama kõiki võimalusi, mida Brexit pakub.

„Ma ei arvan, et meil ei ole mõtet teeselda, et peaksime ühisturule jääma ja küsimus on, kas tolliliitu jäämisel on mõtet,“ lausus King intervjuus BBC-le.

Referendum andis tema sõnul selge signaali, et inimesed tahavad immigratsiooni kontrollida. „See ei kuulu arutluse alla ning oleks suur viga see euroliidu endiste partneritega läbirääkimiste küsimuseks muuta,“ kinnitas King.

Lord King märkis, et kuigi ei ole põhjust endale valetada, justkui oleks kõik väga roosiline, tähendab Brexit Suurbritanniale majandusreformideks tõelisi võimalusi ja see omakorda tähendab, et Brexit võib olla tõeline edulugu.