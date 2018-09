Autotööstus seisab silmitsi suurte riskidega

Agentuuri hinnangul kasvab globaalne sõiduautode müük tänavu 1,5 protsenti ja 2019. aastal 1,3 protsenti.

Kaubanduspinged, tariifisõda, intressimäärade tõus ja kütusehindade kasv on kõik faktorid, mis võivad järgmisel aastal aga müüki piirama hakata.

Need riskid tulevad ajal, mil autotootjad peavad investeerima suuri summasid alternatiivsetesse kütustesse ja teistesse tehnoloogiatesse, mis võimaldavad neil keskkonnanõudmisi täita ja uusi konkurente vältida.

„Autotootjad on andnud hiljuti kasumihoiatusi ja see viitab sellele, et sektor peab järgmisel aastal silmitsi seisma suuremate riskidega,“ kirjutati raportis.

Allikas: Äripäev