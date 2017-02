Autotööstuse legend astub juhi kohalt tagasi

Nissan Motori legendaarne firmajuht Carlos Ghosn astub tagasi enam kui 15 aastat pärast seda kui ta võttis üle Jaapani autotootja juhtimise ja aitas selle hävingust päästa. Jaapani oludes on ta haruldane välismaalasest ettevõtte juht, kirjutab New York Times.

Nissan teatas neljapäeval, et Brasiilias sündinud Ghosn jääb Nissani nõukogu esimeheks. Ta jätkab tema ajal loodud üleilmse autoalliansi juhtimist, kuhu kuuluvad ka Renault ja läinud aastast Mitsubishi Motors.

Et ta astub kõrvale ettevõtte igapäevajuhtmisest, lõpetas see aastaid kestnud spekulatsioonid, et kes saab pärast Ghosni ettevõtte juhiks.

Nissani uueks juhatuse esimeheks saab Hiroto Saikawa, kes on töötanud ettevõttes 40 aastat, tegutsenud ettevõtte konkurentsijuhi ja Põhja-Ameerika tegevuste juhina. Kohtade vahetus toimub 1. aprillil.