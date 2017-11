Autotootjad püüavad Teslalt õppida, kuidas ilma tulemusteta haipi teha

Tesla teatas värskelt tulemustest, mis investorite nägu naerule kindlasti ei vii. Hoolimata kõigest püsib usk helgesse tulevikku, mis on pannud nüüd ka traditsioonilised autofirmad Tesla PR-strateegiat kopeerima, kirjutab Bloomberg.

"Miks ei huvita investoreid ei Tesla käive, kasum ega teised indikaatorid, mille järgi meid - vanakooli autofirmasid - hinnatakse?" küsis hiljuti üks Aasia autotootja. See küsimus vaevab paljusid juba väga pikka aega.

Nimelt paistab, et Tesla reaalsete tulemuste ja aktsiahinna vahel pole mingit seost. Kuigi teated viletsatest tulemustest võivad ajutiselt aktsia väärtust ajutiselt mõjutada, on see peamiselt siiski seotud lubatud tulevikutulemustega, millest seni veel kippu ega kõppu pole. Nüüd on aga autotoojad hakanud mõtlema, et peaks Teslalt õppust võtma.

Ilusad jutud elektriautodest

Viimasel ajal läheb autotootjate aktsiatel ülejäänud turust paremini. Seda saadavad just lubadused elektriautode helgest tulevikust. Kasuks tuleb ka Hiina hiljutine teade fossiilkütuste järk-järgulisest keelustamisest.

Lubadusi jagatakse üksteise võidu. Renault-Nissani-Mitsubishi "liit" räägib, et 2022. aastaks tuleb 30 protsenti müügitulust elektriautodest. Honda lubab samaks aastaks autosid, mille akud saab täis laadida veerand tunniga. Volkswagen lubab 2030. aastaks kõigist oma 300 mudelist elektrilisi versioone.

Heidame aga pilgu reaalsusele. Valdav enamus müügitulust tuleb endiselt fossiilkütustel liikuvatest autodest. Teiseks - Hiinas on automüügi kasv seisma jäänud, USAs aga langeb. Kolmandaks - järjest rohkem tuleb müügi- ja arendustööga vaeva näha, et panna inimesi üldse autosid ostma.

Reaalsus vs haip

Retoorikat ja reaalsust tasub lahus hoida. Näiteks Honda müük tegi USAs analüütikute ootustest parema tulemuse, kuid selleks oli vaja suurinvesteeringuid, mis kokkuvõttes tõid kaasa 5,8 miljonilise kahjumi. Samal ajal läheb neil koduturul Jaapanis pigem kehvasti.

Sama muster joonistub välja ka Suzuki ja Mazda puhul - ühelt poolt teatatakse suurtest investeeringutest, mis aktsiahinda kergitavad, samas ei arvestata aga, et investeering on ka kulu.