Autovedajad: aktsiisi langetusega on hiljaks jäädud

Eesti Autoettevõtete Liidu juht ja transpordifirma Alonewolf omanik Andrus Laul tõdes, et aktsiisilangetamise rong näib olevat siiski nüüdseks juba läinud. "Minu isiklik arvamus on, et muutub siiski väga vähe," arvas ta.

Laul selgitas, et kui võtta arvesse välisriikidesse sõitvaid veoautosid, siis on Leedu logistiliselt palju parema asukohaga. Samuti on võrreldes varasemate aastatega oluliselt lihtsamaks muutunud käibemaksu tagasiarvestamine, mis tähendab, et ka see pole enam argument, miks Eestis tankimist eelistada," lisas Laul.

