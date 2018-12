Autovedajad: Eesti riik on meid omapäi jätnud

Einar Vallbaumi sõnul on rahvusvaheliste vedude sektori olukord Eestis halb. Tekkinud kriisil on kaks põhjust. Kütuse aktsiis on Eestis naaberriikidega võrreldes kõrge ja vähendab meie vedajate konkurentsivõimet. Kuigi nüüd on Lätis kütuseaktsiis tõusnud, saavad Leedu ja Poola vedajad pakkuda oluliselt soodsamat veosehinda.

Teise komponendina, mis raskendab turuolukorda, mainib Vallbaum raskeveokimaksu Eestis. „Kontroll välisettevõtete üle, kes Eestis sõidavad, on vähene. Võib öelda, et välisvedajaid ei kontrollita, samas meie ettevõtteid kontrollib maksu- ja tolliamet väga tugevalt. Välismaa vedajaid oleks lihtne kontrollida, vaadates, kui palju seisab Poola, Läti, Leedu vedajaid suuremate logistikakeskuste juures. Neid kontrollides saaks hea ülevaate, kes on maksnud ja kes mitte. Praegu jätavad vähemalt pooled välisvedajatest selle maksu maksmata ning kahjuks politsei selle küsimusega ei tegele,” on Vallbaum nõutu. „Eesti riik on oma rahvusvahelised vedajad omapäi jätnud.”

Väikesed transpordiettevõtted on kõige haavatavamas olukorras. Palgasurve ja kõrged maksud on viinud ühe kuni viie autoga ettvõtted väga keerulisse olukorda. „Paljud on oma majad panti pannud, et veokeid liisida. Väikestel tegijatel on väga raske aeg, plaanitakse koguni presidendile kirjutada,” vahendab Vallbaum olukorda.

Sektoris on suur probleem autojuhtide nappus. Välismaaltki on autojuhte raske saada, sest Eesti kvoodid on tema sõnul juba jaanipäevaks täis. „Saame kasutada Poola vahendajaid ning Eesti riigil jäävad jällegi maksud saamata. Rendime nendelt ukraina ja valgevene autojuhte,” räägib ta.