Auvere elektrijaama lõplik valmimine tõi Eesti Energiale Ida-Virumaa aasta äriteo tiitli

Konkursi ühe korraldaja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärve sõnul on eriti tähelepanuväärne see, et aasta äriteoks pärjatud elektrijaama käivitamine tagab elektrienergia varustuskindluse ajal, mil suure tõenäosusega hoogustub ebastabiilse tootmistsükliga taastuvenergeetika võidukäik.

„Samuti on oluline, et Auvere jaam on võimeline kasutama erinevaid kodumaiseid kütuseid: kuni 100% ulatuses põlevkivi, 50% ulatuses biomassi, 20% ulatuses turvast ja 10% ulatuses põlevkivigaasi,“ ütles Ilmjärv.

Konkursi „Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018“ parimad selgusid seitsmes kategoorias: väikeettevõte, turismiettevõte, uustulnuk, eurorahade rakendaja, ettevõtja sõber, noorte ettevõtlik tegu ja aasta äritegu.

Lisaks Eesti Energiale oli põhjust rõõmustada ka järgmistel ettevõtetel: Saros Est OÜ (aasta väikeettevõte), Noorus OÜ (aasta turismiettevõte), Bauxal OÜ (aasta uustulnuk), Kiviõli Seiklusturismi Keskus SA (aasta eurorahade rakendaja), Business Motion MTÜ (aasta ettevõtjate sõber) ja Kiviõli 1.Keskkool „Loomefest 2018“ (aasta noorte ettevõtlik tegu).

Konkursi Ida-Virumaa ettevõtete tunnustamiseks kuulutasid ühiselt välja Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esindus, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Ida-Viru Tööstusalade Arendus, Europe Direct'i Jõhvi teabekeskus ja Ida-Virumaa ajaleht „Põhjarannik“.

Konkursi eesmärk on väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust Ida-Virumaal. Konkursile laekus üle 60 ettepaneku erinevate ettevõtete ja organisatsioonide tunnustamiseks.