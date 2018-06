Avaldusi ligi 90 miljoni eest ehk uued teated Versobanki hoiustajatele

Kuna likvideeritava Versobanki varad ületavad teadaolevaid kohustusi, otsustasid likvideerijad kõigile hoiustajatele ennetähtaegselt kompenseerida hoiustel ja arvetel olnud raha 200 000 euro ulatuses ja veel täiendavalt 30 protsenti seda ületavast saldost.

Panga likvideerija, KPMG vandeaudiitor Eero Kaup ütles, et likvideeritaval pangal on piisavalt rahalisi vahendeid, mistõttu pole põhjust hoiustajatele väljamaksete tegemisega viivitada. „Antud tähtajaks ehk 3. juuniks avalduse esitanud hoiustajatele saame hoiustel olnud raha suures ulatuses tagasi maksta juba enne nõuete esitamise tähtaja saabumist ning panga vara müügi lõppemist. Hetkel on lisaks Tagatisfondi kaudu hüvitatud summadele esitatud avaldusi kogusummas 87 miljonit eurot," ütles Eero Kaup.

Koostöös panga likvideerijatega alustas Tagatisfond hoiuste ja arveldusarvetel olnud raha hüvitamist summas kuni 100 000 eurot juba 5. aprillil 2018. Praeguseks on Tagatisfond maksnud hüvitisi 2505-le kliendile kokku 88,9 miljoni euro ulatuses. Nüüd alustavad panga likvideerijad esitatud avalduste alusel väljamakseid klientidele, kelle kontodel oli üle 100 000 euro või kes Tagatisfondilt hoiuste hüvitamist ei taotlenud. Kuigi panga varade ja kohustuste inventuur ja likvideerimisbilansi koostamine ei ole veel lõppenud, hindavad likvideerijad, et likvideerimismenetluses ei teki varade puudujääki ja seetõttu võib jätkata hoiuste järkjärgulist hüvitamist.