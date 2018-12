Avamise eel: Cinamon tahab kolmandikku pealinna kinoturust

Kosmos Imaxis on 450 kohta. „Rihime kolmandikku turust,“ kinnitas Luhats Ärilehele.

T1 Mall of Tallinna neljandal korrusel asuvas Cinamon T1s on kokku 6 saali, mis on varustatud täielikult laserprojektorite ning tippkvaliteedis helisüsteemidega.

Lisaks mugavatele tavatoolidele on klientidel võimalik valida filmi vaatamiseks ka mõnus StarSeat tool, kus seljatuge ning jalgade kõrgust saab vastavalt soovile muuta. Hitiks saanud paaristoolid ehk LOVEseatid ei puudu ka igas uue kino saalis. Uues kinos on 3D-filmide vaatamiseks mugavad ühekordselt kasutatavad 3D-prillid.

Juba järgmise aasta sügisel avab kinokett teise kino Helsingis, Mall of Triplas.