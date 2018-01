Avati Läti ühe rikkaima inimese testament

Täna luges notar Valda Vaivare ette Läti ühe rikkaima inimese Valerijs Maliginsi testamendi, kes oli ravimitootja OlainFarmi suuromanik ja pikaajaline juht.

Vastavalt testamendile pärivad Maliginsi kõik lapsed võrdsetes osades Olainfarmi ja Olmafarmi aktsiad, kusjuures neil on piirang, mille kohaselt nad ei tohi aktsiaid viie aasta jooksul müüa ega muul moel võõrandada.

Valerijs Maliginsile kuulus 3 791 810 Olainfarmi aktsiat ja 100% Olmafarmist, kelle kuulus veel 5 994 054 Olainfarmi aktsiat. Kokku on aktsiapakk tänase aktsia sulgemishinna alusel väärt ligi 81 miljonit eurot.

Kõik pärijad, kreeditorid ja teised asjasse puutuvad peavad oma nõuded esitama enne 13. aprilli 2018, teatas ettevõte börsile.

10. detsembril suri 52-aastaselt oma kodus Jurmalas ravimifirma Olainfarm kaasomanik Valeri Malõgin, kirjutas Läti Delfi.

Politsei on algatanud surma põhjuse selgitamiseks kriminaalmenetluse.

Mees leiti oma Jurmala villast surnuna. Politsei kinnitusel ei olnud surnukehal vägivallatunnuseid. Surma põhjuse peab tuvastama kohtuekspertiis.

Malõginist sai Olainfarmi juhatuse esimees 1997. aastal. "Tema juhtimise all on ravimifirmast saanud üks Läti suurimaid ettevõtteid, mille käive on üle 100 miljoni euro," teatas firma esindaja.

Olainfarmi käive oli eelmisel aastal 110,693 miljonit eurot ning kasum 11,586 miljonit eurot.

Läti ärileht "Dienas Bizness" paigutas sellel aastal Malõgini 70 miljoni eurose varaga riigi rikkaimate inimeste nimekirjas 7. kohale.