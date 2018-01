Bahia smaragdi kummaline saaga: üks raske kivitükk on tekitanud tülide puntra, mida kohtud kuidagi lahti harutada ei suuda

Los Angelese maakonna šeriffide käes on üks suur 341,1 kilone smaragd, mille väärtus on hinnatud lausa 925 miljoni dollari peale. Praegu ei ole sel vääriskivil omanikku, aga seda peavad enda omaks kokku üheksa meest, üks naine, kolm ettevõtet ja üks riik. Bahia smaragdiks kutsutud kivil on olnud väga põnev ajalugu. Selle suure kuid suhteliselt koleda kivi omanikeks on olnud väga imelikud ja valelikud inimesed, kirjutab Wired.

Smaragdid on üldiselt müstilised. Erinevalt teemantitest ei ole nende hind reguleeritud. Põhimõtteliselt maksab smaragd täpselt nii palju kui palju tema eest ollakse valmis välja käima. Bahia smaragdi hind on kujunenud pettekujutelma toel. Tõde on see, et selle hind võiks vabalt olla 1 dollar või 100 dollarit, aga ka 75 miljonit dollarit.

Bahia smaragdi lugu algas 17 aastat tagasi, 2001. aastal, kui see kaevandati välja ühest Brasiilia kaevandusest. On levinud jutt, et smaragdi vedanud muuladele tungisid kallale pantrid ning seega pidid enam kui 340-kilose kivi linna tooma kaevandajad ise. Keegi ei tea, kas see lugu vastab tõele või mitte, aga ei ole põhjust selles ka kahelda. Kui smaragd linna jõudis viidi ta kastiautoga Sao Paulosse. Seda hoiti ühe kaevanduse omaniku koduse varjualuse all. Omanikud soovisid saada ühendust sõbraga, kelle nimi oli Ken Conetto. Mees elas San Joses, Californias.

Edasi läks lugu keeruliseks. 2000ndatel oli interneti-buumi kõrgaeg ja Conetto oli saanud tuttavaks Tony Thomase nimelise mehega. Thomas oli investeerinud suure hulga raha ühte idufirmasse, mis vajas nüüd veel raha juurde, et Thomas ka oma algset investeeringut veel kunagi näeks. Conetto pakkus Thomasele lahendust. Nad lendasid Brasiiliasse ja tänu Conetto sidemetele kaevandusäris soovisid nad endale 25 miljoni eesti smaragde. Loomulikult ei soovinud nad maksnud nende eest 25 miljonit dollarit. Nad soovisid seda kasutada laenu tagatiseks - see oleks Thomasele andund just selle raha, mida tal vaja oli.

2001. aastal lendasidki mehed Brasiiliasse ning Conetto kaenvandus-sõbrad korraldasidki kohtumise, kus näidati lõigatud ja lihvitud smaragde, mil väärtust 25 miljonit. Kohtumine ei läinud nagu planeeritud. Siiski soovisid müüad ostjatele midagi pakkuda ja viisid Conetto ning Thomase Bahia smaragdi vaatama, mis oli endiselt veel samas kohas kus seda oli siiani hoiustatud. Thomas oli koheselt lummatud ja ta pidi selle endale saama. Selle hind oli 60 000 dollarit.

Thomas lendas koju ja saatis enda jutu järgi raha teele. Samal ajal kui ta kivi ootas hakkas ta tegema uurimistööd ja sai hea uudise. Briti Muuseumis oli samasugune kivi, aga veidi väiksem ja selle hinnaks oli pandud 792 miljonit dollarit. Thomas andis selle info edasi ühele väärtkivide hindajale Brasiilias, keda ta tundis. See hindaja panigi smaragdile külge hinnasildi 925 miljonit dollarit.

Kivi liikus käest kätte

Conetto ütles Thomasele, et saadab kivi laevaga California poole teele. Ei ole vist vaja öelda, et kivi ei jõudnud kunagi kohale. Muidu oleks lugu palju igavam. Mõni kuu hiljem palus Thomas, et Conetto läheks Brasiiliasse ja uuriks, mis juhtus. Conetto andis teada, et kivi oli teekonnal ära varastatud. See on vähemasti lugu, mida räägib Thomas ise. Conetto ütleb, et Thomas ei ostnud kunagi seda smaragdi ja ta ei lubanud kunagi seda Thomasele ka saata.

Neli aastat püüdsid Conetto ja kaevandajad kivi väärtust kergitada ja võtta laene selle tagatisel. Siis, 2005. aastal, saatis Conetto kivi Californiasse. Ta oli sõlminud tehingu mehega, kel nimeks Larry Bieger, kes oli pärit Temple Cityst, Los Angelesest. Ka Biegler oli kivist lummatud ja oli kindel, et suudab selle mõnele rikkale ja rumalale edasi müüa. Biegler sai Conettolt kätte kivi müügiõigused. Kui ta tehingu teha suudab, siis jaguneks tulu 50-50. Taas on see väide, mis ei ole leidnud kinnitust.

Edasi võttis Biegler ühendust ühe New Yorgi juveliiriga, et on nõus talle andma 10% müügitulust, kui ta saab selle eest vähemalt 25 miljonit dollarit. Juveliir pani kivi müüki eBaysse ning miinimumpanuseks sai 19 miljonit. „Osta kohe" panus oli 75 miljonit. See sai ühe 19-miljonilise pakkumise, aga Biegler ei soovinud seda nii odavalt müüa.

Väga imelik sündmuste käik

Siis sai Biegler kõne mehelt nimega Jerry Ferrara, kes tegeles muidu pankrotivara müügiga. Oli 2007. aasta november. Kaks meest rääkisid niisama ja Biegler küsis muuseas, et kas vestluskaaslane ei sooviks aidata tal müüa üht suurt smaragdi. Ferrara, nagu palju teised, sattus koheselt kivi lummusesse. Ferrara väidab nüüd, et Biegler kirjutas smaragdi omandiõigused tema nimele. Biegler viis siis väidetavalt Ferrara kokku Kit Morrisoniga Idahost, kellele nad soovisid müüa teemante. Morrison saatis Ferrarale väidetavalt 1,3 miljonit dollarit. Ferrara pani smaragdi tagatiseks, aga kuna tal ei olnud teemante, siis läks Bahia smaragd Morrisoni kätte.

Smaragd oli nüüd hoiul ühes Los Angelese äärelinnas asuvas laokompleksis. Biegler, Ferrara ja Morrison olid ainsad, kel oli sellele ligipääs. Kõik püüdsid seda müüa ja viisid rikkaid inimesi kivi vaatama. 2008. aastal jäi Biegler kadunuks. Ta teatas mõne aja pärast, et Brasiilia maffia röövis ta. Ferrara sai Bieglerilt palve, et see maksaks tema eest lunaraha. Ferrara hakkas mõistma, et Biegler on petis. Tegelikult oligi Biegleri näol tegemist Californiast, Citrus Heights'ist, pärit torumehega. Ferrara rääkis laokompleksi omanikuga, et nad saaks koos Morrisoniga kivi ära viia ilma Biegleri teadmata.

Nad panid selle autosse ja sõitsid Las Vegase suunas. Vähem kui 24 tunni pärast avastas Biegler, et kivi on kadunud ja teatas vargusest politseile. Biegler ütles, et Brasiilia maffia röövis ta, siis vabastas ta ning kõigele lisaks oli temalt varastatud vääriskivi. Ta rääkis neile Ferrarast ja Morrisonist. 2008. aasta detsembrikuus leidiski politsei mehed Las Vegasest. Morrison tegi politseiga tehingu, et annab kivi ära, kui teda ja Ferrarat ei arreteerita. Politsei konfiskeeris kivi ja pani selle asitõendite hoidlasse. Seal on see olnud tänaseni.

Kes on omanik?

Viimasel aastakümnel on seoses Bahia smaragdiga sisse antud neli erinevat kohtuasja. Üheksa meest, üks naine, kolm ettevõtet ja Brasiilia valitsus väidavad kõik, et on kivi tegelikud omanikud. Neist inimestest kolm on vahepeal sisse andnud pankrotiavaldused. Conetto andis kohtusse Morrisoni, Thomas Conetto. Juveliir New Yorgist andis kohtusse Biegleri. Kohtud uskusid alguses seda, et kivi kuulub hoopis Thomasele. Tema oli ju olnud ainuke inimene, kes oli kunagi kivi eest ka maksnud.

Aga temagi lugu sattus tõsise kahtluse alla, kui selgus, et ta ei olnud kunagi FedEx-ist uurinud, kuhu tema saadetis on jäänud. Lisaks väitis ta, et arve, mille alusel ta kivi eest maksis, põles sisse 2006. aasta tulekahjus. Veel selgus, et Thomase jutt Briti muuseumis olevast 792-dollarilisest smaragdist oli väljamõeldis.

Niisiis otsustas kohtunik, et Thomasele kivi ei kuulu. Vahepeal olid Ferrara ja Morrison pannud pead kokku ja loonud konsortsiumi nimega FM Holdings. 2013. aastal algas teine kohtuasi. 2015. aastal määraski kohus smaragdi sellele konsortsiumile. Asi oli viimakse lahendatud? Siiski mitte. Sekkus Brasiilia riik, kes oli sisse andnud oma hagi. Nad väitsid, et smaragd oli riigist ära viidud seadusevastaselt ja et see kuulub hoopis neile.

Niisiis on üks tükk kivi rännanud aastate jooksul meeletuid vahemaid. See on olnud mitmete läbikukkunud tehingute osaks. Selle tõttu on moodustunud veidrad äripartnerlused ja tehtud on katteta lubadusi. 2005. aastal oli kivi orkaan Katrina hävitustöö ajal New Orleansis ja tuli pärast vee alt välja. Igatahes, kui see kivi oskaks rääkida, siis...

Täna on see siiani politsei valduses. See on endiselt kohtuvaidluste subjektiks ja ühe kriminaalasja tõendiks. Kes selle siis lõpuks endale saab ning kas selle väärtus on tegelikult 1 dollar või üle 900 miljoni dollari, seda näitab aeg.