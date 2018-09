Baiba Rubesa astub Rail Balticu ühisettevõtte juhi kohalt tagasi

Inglisekeelsel pressikonverentsil alustas Rubesa teatega, et võtab juba sõna kui endine RB Raili tegevjuht ja teeb pressikonverentsi oma isiklike võimaluste piires. Ta rõhutas, et hoolimata edust on projektil olnud tagasilööke, juhtides tähelepanu juhtimisprobleemidele ning riikide võimalikele huvide konfliktidele.

Rubesa selgitas, et lahkub kuu aega enne ametlikku ametist lahkumise aega sellepärast, et tahtis juba suvel lahkuda, kuna viivitused olid juba nii ilmseks saanud. Kuid jäi siis ametisse Läti peaministri soovil. „Minu peamine mure on, et selle projekti tulevik on ohus,” lausus Rubesa.

RB Raili endine juht ütles, et on teinud terve rea soovitusi, kuidas projekti edasist elluviimist saab parandada ning esitas need ettepanekud tänahommikul nii EL-i ametnikega, kolme riigi asjasse puutuvatele ametnikele ja ministritele.

Esimesena juhtis ta tähelepanu rahastuse jätkusuutlikkuse tagamisele, kuna Euroopa Ühisrahastust tuleb 85 protsenti projekti rahastusest. TA tegi ettepaneku, et nõukogusse võiks ka mõni Euroopa Komisjoni ametnik kuuluda, et oleks parem järelevalve raha kulutamise üle.

Rubesa kritiseeris Keskerakonna valitsust Eestis ja majandusministeeriumi. Ta juhtis tähelepanu ühele ametikule, kes on öelnud tema sõnul, et Eesti ei vaja Rail Balticu projekti.

Teisena märkis Rubesa, et ettevõttel on vaja järelevalvekogu, mille liikmetel ei oleks huvide konflikti. Tänane olukord, kus rahvuslikud aktsionärid peavad tegema otsuseid, ongi tema sõnul tulnud viivitusi projektis, kuna mõeldakse oma rahvuslikele huvidele. „See on üks kurvemaid halbu avaliku sektori juhtimise näiteid,” kurtis Rubesa.

Siinkohal kritiseeris ta Leedu valitsust, kus ta ütles, et peamine omaosalus tuleb eraettevõttelt, mitte riigilt nagu Eestis ja Lätis, mistõttu on neil ilmselgelt oma ärihuvid kõige olulisemad.

Kolmandana juhtis ta tähelepanu, et vaja on mitmeaastast rahastusmudelit, mis tagaks projekti jätkusuutlikkuse, et projekti heaks töötavad inimesed saaks keskenduda projekti elluviimisele, mitte jääda riikide omahuvide vahele.

Siinkohal tõi ta välja, kuidas kolm riiki juhinduvad EL-i eelarveläbirääkimistel oma riiklikest huvidest, mitte ei sea Rail Balticult oma päevakorras piisavalt kõrgele.

Siinkohal tõi ta välja ka kriitika Läti osas, kus see riik on kõigist kolmest kõige suurem mahajääja. Rubesa kritiseeris kohalikku transpordiministeeriumi, kes ei oska piisava kvaliteediga hankeid läbi viia. Ta tõi näiteks Riia bussijaama ning ühe Läti logistikakeskuse.

Loe veel

"See projekt vajab selget poliitilist juhtimist," märkis Rubesa neljanda ettepanekuna. Ta ütles, et on rääkinud kõigi kolme peaministriga hiljuti ja on aru saanud, et ühelgi peaministril pole selgelt ülevaadet sellest, mis projektis tervikuna toimub.

Ka ütles ta, et kaks peaministrit keeldusid temaga sel teemal pikemalt vestlemast. "Arvatavasti sellepärast, et nad juba otsisid uut tegevjuhti," pakkus Rubesa.