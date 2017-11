Baltania ehitab 45 miljoni eest Jõgevamaale unikaalse biosöetehase

pelletid Foto: Baltania

Hollandi päritolu osanikega Baltania OÜ investeerib 45 miljonit eurot biosöetehase ehitamiseks Jõgevamaale, Vägari külla. Eeldusel, et kõik investeerimisotsuse tingimused on täidetud, alustatakse biosöetehase ehitamist 2018. aasta teises kvartalis. Tootmismahuks on planeeritud 160 000 tonni torrefitseeritud pelleteid aastas, teatas ettevõte.