BaltCap asutas 40-miljonilise väikeettevõtete investeerimisfondi

Baltcap asutas uue investeerimisfondi BaltCap Growth Fund, mis pakub kasvukapitali Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Juhtima hakkavad fondi Heidi Kakko ja Marek Kiisa.

Kakko sõnul on nõudlus uut tüüpi fondi järgi väga suur. “Seni nappis Eestis võimalusi rahastamaks 1-5 miljoni eurose aastakäibega ettevõtete kasvu. Samaaegselt on olnud selge vajadus kapitalisüstiks laienemisambitsioonidega äridele. Uue fondi poolt kasvukapitali pakkumine täidab siinsel turul olulise tühja koha,“ ütles ta.

Kiisa lisas, et fond keskendub peamiselt investeeringutele, mis jäävad 0,5 - 3 miljoni euro vahemikku. “Oluline on ka see, et lõpuks ometi saavad kohalikud pensionifondid investeerida otse Baltikumi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetesse,” ütles ta. Fondi üks suurimaid investoreid on Swedbanki pensionifondid.

Fondi tegevus on suunatud Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetele. Kolme Balti riigi peale kokku planeeritakse teha 15-20 investeeringut.