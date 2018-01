BaltCap müüb Magnetic MRO 43 miljoniga hiinlastele

BaltCap koos vähemusaktsionäridega müüb 43 miljoni euro eest (omakapitali väärtus) 100% osaluse Magnetic MRO-s Guangzhou Hangxin Aviation Technology'ile ("Hangxin"). Magnetic MRO on lennukihooldusfirma, mille peakontor asub Tallinnas.

Tehingu lõpuleviimine on planeeritud märtsi lõppu, kui osapooled on täitnud kõik vajalikud regulatiivsed nõuded.

“Magnetic MRO juhtkond on aktiivselt otsinud võimalusi laieneda Aasiasse, mis on lennunduses suurima potentsiaaliga kasvav turg,” ütles Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots. “Hangxini asukoht ja teenuste portfell on meile heaks täienduseks, luues olulisi sünergiaid ja uusi ärivõimalusi. Hangxin on meie jaoks ideaalne valik ja oleme rõõmsad, et saame alustada koostööd niivõrd professionaalse ja teotahtelise meeskonnaga.”

“BaltCapi omanduses on Magnetic MRO kasvanud väikesest kohalikust teenusepakkujast kasumlikuks globaalseks ettevõtteks,” lisas BaltCapi partner ja Magnetic MRO nõukogu esimees Kristjan Kalda.

“See on suurim ja edukaim tehing BaltCapi ajaloos ning tõestab meie ambitsiooni luua konkurenstivõimelisi Baltikumi ettevõtteid. Ma sooviksin tänada Magnetic MRO suurepärast meekonda, see strateegiline samm on suur hüpe ettevõtte arengus.”

“Meil on väga hea meel tervitada Hangxini meeskonna värskeimat liiget. Magnetic MRO on loonud kvaliteetse, usaldusväärse ja kliendile orienteeritud äri,” kommenteeris Hangxini asepresident Lv Haibo. “Toetame praegust strateegiat ja tegevjuhtkonda ning toetame ka Magnetic MRO soovi keskenduda jätkuvalt oma olemasolevate klientide väärtuse suurendamisele ja globaalsele laienemisele.”

BaltCapi nõustasid müügiprotsessis Superia Corporate Finance, Seabury Securities ja advokaadibüroo COBALT.

Magnetic MRO AS on Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Tallinna lennuväljal paiknevates angaarides teostatakse põhjalikku ehk baashooldust Boeing 737 ja Airbus 320 lennukitüüpidele ning lennukite värvimist. Eraldi teenusena pakutakse lennukihoolduse oskusteabe müüki ja liinihooldusteenust ehk lennukite kiirhooldust välismaa lennujaamades.

2017.aastal pälvis Magnetic MRO Eesti Aasta Ettevõtte ja Aasta Eksportööri auhinnad.

Guangzhou Hangxin Aviation Technology on eraettevõte peakorteriga Guangdongi provintsis, Hiinas, mis pakub lennukikomponentide hooldust. Hangxin hooldab üle 20 erineva lennukitüübi komponente ja teenindab enam kui 50 lennuettevõtet Aasias, Lähis-Idas, Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Hangxin on noteeritud Shenzheni börsil ja selle turuväärtus ületab 700 miljonit eurot. Juhtkonnale kuulub 46% ettevõttest, koos töötajatega 61%.