Baltcap ostab Kaarli Hambapolikliiniku

DenCap Investeeringud omandab ettevõttest 100%, hinda pooled ei avalikusta. Tehing saab jõustuda pärast konkurentsiametilt loa saamist, mis võib teoks saada IV kvartali jooksul.

BaltCap teatas, et ettevõtte portfellis olevad hambaraviettevõtted on tehingu jõustumisel ühiselt tugevamas positsioonis eeskätt ravikvaliteedi hoidmisel ja tõstmisel läbi arstide suuremate koolitusvõimaluste, samuti ravi toetavate teenuste sisseostude ja tugistruktuuride (nt infotehnoloogia) arendamisel. Oluline kasu tekib ka hambalaboritele, et olla tugevam partner võimalikult paljudele hambakliinikutele.

Kaarli Hambapolikliinik on tegutsenud järjepidevalt alates 1998. aastast. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on eriliigiliste hambaraviteenuste osutamine elanikkonnale. Kaarli Hambapolikliinikul on neli tegevusüksust - Kaarli Hambaravi, Sõpruse Hambaravi, Ülemiste Hambaravi ja Kaarli Hambalabor. Kaarli Hambapolikliinikus on kõikide üksuste peale kokku 43 ravikabinetti. 2017. aastal oli kliinikute patsiendikülastuste arv 91 801 ning ettevõtte käive ulatus 9,4 miljoni euroni.