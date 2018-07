BaltCapi taristufond kasvatas kogumahu 100 miljoni euroni

Rahandusminister Toomas Tõniste tervitab investeeringut BaltCapi taristufondi. “Tegemist on esimese fondiga Baltimaades, mis sütitab erainvestoreid investeerima infrastruktuuriprojektidesse. Fondi investeerimisstrateegia täidab regiooni investeerimisvajadust transpordi, energiatõhususe ja taastuvenergia valdkonnas. Eelmisel aastal jõustus Eestis uus investeerimisfondide seadus, mis võimaldab asutada fonde usaldusühingutena. Uue regulatsiooni eeskujuks on võetud juhtiva fondisektoriga maade usaldusfondide regulatsiooni parim praktika. Oleme rahul, et aina rohkem era- ja riskikapitaliettevõtteid, sealhulgas BaltCap, kasutab usaldusühingute tüüpi fondi,” ütles ta.

Võttes 20 miljoni euro suuruse omakapitali kohustuse, saab EBRDst Euroopa Investeerimispanga kõrval teine BInFi ankurinvestor. Euroopa Investeerimispank võttis eelmisel aastal sama suure investeerimiskohustuse.

“Meie jaoks oli äärmiselt oluline, et EBRDst saaks üks fondi ankurinvestoritest, eriti institutsionaalsete ekspert-teadmiste ja Läänemere piirkonna kasvu panustamise tõttu. Oleme väga rõõmsad, et investorid meid usaldavad. See seab meid ainulaadesse olukorda, tänu millele saame pakkuda pikaajalisi finantslahendusi kestliku siseriikliku taristu arendamiseks,” sõnas Šarūnas Stepukonis, BaltCapi taristufondi partner.

BInF saab investeeringusüsti ka Citadele pensionifondidest, mis kasvatab fondi kogumahu 100 miljoni euroni.

Loe veel

Baltikumi suurim erakapitali investor BaltCap käivitas BInFi eelmise aasta juulis ning eesmärgiks seati 100 miljonit euro kaasamine. Fond investeerib transpordi-, energia- ja sotsiaaltaristu arendamisse Leedus, Lätis ja Eestis.

Tegevuse alustamise järgselt investeeris BInF 16 miljonit 48MW biomassitehasesse Vilniuses, mis käivitatakse 2019. aasta alguses. Prognooside kohaselt suudab tehas täita pea 10% Vilniuse soojusenergia vajadusest. Eelmisel aastal omandas fond 9,45 miljoni euro eest ka 75% Anaerobic Holdingu aktsiatest. Anaerobic Holding omab ja käitab Lätis kolme biogaasi tehast, mille paigaldatud koguvõimsus on 4,9 MW.