Balti börsidele jõudis reisikorraldaja aktsia. Esimene börsitehing tõi kaasa 4,8% tõusu

Eesti ehitusettevõte Nordecon sai endale tänasest Balti börside põhinimekirjas uue naabri, Eestiski tegutsev Leedu reisikorraldaja Novaturase.

Kompanii kaasas Poolast, Leedust ja Eestist investoritelt aktsiaid emiteerides raha.

Aktsiaga alustati täna kauplemist 11 euroga ehk 4,8 protsenti IPO hinnast kõrgemal.

Lõplikuks investoritele pakutavate aktsiate arvuks kujunes 2 104 848 aktsiat, mis moodustavad 27 protsenti ettevõtte olemasolevatest aktsiatest. Jaeinvestoritele jaotati kokku 121 902 aktsiat, mis moodustab 5,8 protsenti kõigist avalikul pakkumisel olnud aktsiatest. Jaeinvestorite märkimissoove vähendati keskmiselt 40% võrra.

Aktsiad müüdi 10,50 euroga tükist. Kokku kujunes aktsiapakkumise mahuks 22 miljonit eurot.

Ettevõtte turuväärtus oli avaliku pakkumise käigus kujunenud aktsia lõpphinnale tuginedes 82 miljonit eurot.

Lisaks Vilniuse börsile algab täna aktsiaga kauplemine ka Varssavi börsil.

Loe veel

“Novaturase debüüt Varssavi ja Vilniuse börsidel on meie ettevõtte jaoks kõrgeima tähtsusega märgiline samm läbi ajaloo. Oleme tegutsenud selles äris enam kui 18 aastat alates Novaturase loomisest 1999. aastal. 2004. aastal saime Baltimaade suurimaks reisikorraldajaks ning oleme oma turupositsiooni sellest alates kindlustanud. Pärast 18 aastat pidevat kasvu siseneme nüüd Varssavi ja Vilniuse börsidele, tänu millele on Novaturas veelgi usaldusväärsem partner nii oma klientidele kui ka äri- ja rahandusringkondadele. Vaatleme oma börsidebüüti kui pikaajalise koostöö algust nii kodumaiste kui välisinvestoritega,” ütles Novaturase peadirektor Linas Aldonis.

"Meie strateegiline eesmärk on säilitada juhtpositsioon Leedu, Läti ja Eesti väga atraktiivsetel turismiturgudel. Kavatseme ka edaspidi jätkata oma äritegevuse kasvu, säilitades samaaegselt kõrged kasumlikkuse näitajad. Tänavuse suvehooaja varajaste broneeringute dünaamiline kasv annab meile kindlustunnet 2018. aasta väga tugevatest tulemustest nii müügis, kasumlikkuses kui ka rahavoogude genereerimise osas. Seda eriti arvestades väga kõrget 2017. aasta võrdlusbaasi. Meie ärimudelit iseloomustavad äritegevuse suured rahavood ja väikesed kapitalikulud. Me ei investeeri sellisesse põhivarasse nagu kontorid, hotellid, lennukid või bussid ning keskendume selle asemel oma põhitegevusele. See võimaldab meil jagada teenitud tulu oma aktsionäridega. Novaturas on seega ainulaadne kombinatsioon kasvavast ja dividende maksvast ettevõttest," lisas Linas Aldonis.