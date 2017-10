Balti Nordeast ja DNBst sündis Luminor

Nordea ja DNB ühendasid 1. oktoobril edukalt oma äritegevuse Balti riikides, teatas Luminor tänasel Riias toimunud pressikonverentsil. Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud ühendamise tulemusel alustas tegevust uus finantsteenuste osutaja Luminor.

Eksklusiivselt Baltikumi jaoks loodud ja emapankadest eraldiseisev Luminor alustas 1. oktoobril tegevust 1,3 miljoni kliendi ja ligi 3000 töötajaga. Luminor on siinses regioonis suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja, 16%-lise hoiuste ja 23%-lise laenude turuosaga. Luminori laenude kogusumma koos era- ja äriklientide laenudega ulatub 12 miljardi euroni. Luminori hoiuste maht on 9 miljardit eurot. Luminor kapitaliseeritakse 17% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega, mille maht on 1,6 miljardit eurot.

Luminor on tänapäevane pank, mis on loodud just Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete ja inimeste jaoks. Luminori ärimudel arvestab piirkonna eri riikide kultuuri- ja ettevõtlusruumiga, aitab kindlustada paremad võimalused siinsetele inimestele ja toetab kohalikke ettevõtteid nende tegemistes.

Luminor Group AB nõukogu esimees on Nils Mengailis. Luminori 15 liikmeline juhtkond koosneb seitsmest eri rahvusest ja seda juhib Erkki Raasuke. Luminori maajuhid Eestis, Lätis ja Leedus on vastavalt Gunnar Toomemets, Kerli Gabrilovica ja Andrius Nacajus.

„Luminoril on võimalus muuta Baltikumi pangandussektorit. Lisaks vajalikule tegevusmahule on meie eelisteks sõltumatus emapankadest ja kohalik juhtimis- ja otsustuspädevus. Just tegevusvabadus ja võimalus asju ise mõjutada annab Luminorile võimaluse oma lahendustes olla siinsetele inimestele ja ettevõtetele veelgi lähemal,” selgitas Nils Melngailis, Luminor Group AB nõukogu esimees.

Nils Melngailise sõnul loodi Luminori juhtimisstruktuur Euroopa Keskpanga juhtnöööride järgi ja pangandussektori parimate tavade põhjal. „Meie riskijuhtimine on usaldusväärne, töötame oma teenused ja tooted välja parajas tempos ning tulevikus hakkame kindlasti koostööd tegema ka teiste valdkondade ettevõtetega. Luminori plaan on muutuda lähiaastatel tänapäevaseks ning täisdigitaalseks uue põlvkonna finantsteenuste osutajaks.”

„Kaks suurt konkurenti panevad oma ärid kokku. Traditsiooniline pangandus ja finantsteenuste maastik on muutumas. Finantsteenuste valdkonda on sisenemas tehnoloogiaettevõtted. Selleks, et eristuda, tuleb meil olla klientidele veelgi lähemal, keskenduda oma iseseisvale tugevale pakkumisele ja teha koostööd teiste valdkonna tegijatega. Aja jooksul peab Luminorist saama kohalike tegusate inimeste ja ettevõtete jaoks parim finantskeskkond,” sõnas Luminori tegevjuht Erkki Raasuke.

Nordea Bank AB ja DNB Bank ASA vahel augustis 2016 sõlmitud lepingute kohaselt ühendasid pangad oma äritegevused Eestis, Lätis ja Leedus, et luua Baltimaadues uus ja iseseisev ühendpank Luminor.

Äritegevuse ühendamisel anti kõik Nordea Baltimaade filiaalide varad ja kohustused üle DNB juriidilistele isikutele ning ühtlasi nimetati viimased ümber Luminoriks. Samal ajal omandasid DNB juriidilised isikud kõik Nordea finants- ja pensioniettevõtete aktsiad. Klientide kontonumbrid, lepingud ja maksekaardid, pangakoodid ning salasõnad jäävad mõneks ajaks endiseks. Samuti jäävad jõusse kõik lepingulised kohustused ja Luminor jätkab tavapäraste finantsteenuste osutamist. Lähiajal hallatakse kliendikontosid ja töödeldakse makseid endiselt kahes praeguses keskses pangasüsteemis. See tähendab, et kliendid jätkavad praeguste pangalahenduste (internetipank, mobiilipank jne) kasutamist. Märgatavamad muudatused praeguses toote- ja teenusevalikus tehakse esimese saja päeva jooksul pärast ühinemispäeva.