Balti riikide, Poola ja Slovakkia põllumajandusministrid kukutasid EL-i nõukogu järeldused läbi

Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Slovakkia ministrid ei toetanud Euroopa Liidu (EL) põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu järelduste vastu võtmist, sest EL-i Nõukogu eesistuja Bulgaaria polnud nõus sätestama järeldustes otsetoetuste ühtlustamise vajadusele liikmesriikide vahel.

Maaeluministeeriumi eurokoordinatsiooni osakonna peaspetsialist Mihkel Kärg ütles Delfile, et eelmisel nädalal allkirjastasid kolm Balti riiki ja Poola ühisdeklaratsiooni ning tegid EL-i nõukogu eesistujale Bulgaariale ettepaneku, et nõukogu järeldustes kirjeldatud väga üldise sõnastusega punkti otsetoetuste ühtlustamise kohta võiks asendada ühisdeklaratsiooni punktiga number 6, milles kutsutakse üles tagama õiglust ja võrdsust liikmesriikide vahel ning soovitatakse tungivalt viia lõpuni kõikide liikmesriikide vaheliste otsetoetuste ühtlustamise protsessi. Lisaks rõhutati, et kõik Euroopa Liidu põllumajandustootjad peaksid vastama samadele normidele ja nõuetele ning seisma silmitsi samade väljakutsetega.

"Eesistuja Bulgaaria ei võtnud seda ettepanekut vastu. Samuti ei muudetud esmaspäevase põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungi jooksul järelduste sõnastust selliselt, mis viitaks otseselt otsetoetuste ühtlustamise vajadusele liikmesriikide vahel," ütles Kärg. "Seetõttu ei toetanud Balti riigid, Poola ja Slovakkia järelduste eelnõud ja nõukogu järeldusi ei õnnestunud vastu võtta," lisas ta.

Loe veel

"Dokument vormistatakse eesistuja, mitte nõukogu järeldustena, kus on küll olemas viide, et liikmesriikidel on erinev suhtumine otsetoetuse ühtlustamisse ning teema vajab täpsemat arutelu mitmeaastase finantsraamistiku arutelude raames," sõnas Kärg.

"Eesistuja järeldustel on oluliselt vähem kaalu kui nõukogu järeldustel. Samas näitab selline tulemus, et nõukogu sees ei ole teema osas konsensust ning tegemist on meie jaoks väga olulise teemaga," märkis Kärg. "Nõukogu järeldused oleksid olnud nõukogu kui institutsiooni sisend komisjonile ühise põllumajanduspoliitika eelnõude koostamisel ning samuti sisend mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisteks. Ka eelnevate ühise põllumajanduspoliitika reformiprotsesside eel ei ole õnnestunud ühise põllumajanduspoliitika osas nõukogu järeldusi vastu võtta," nentis ta.

Mitmeaastase finantsraamistiku juriidilist ettepanekut on oodata mai alguses ning ühise põllumajanduspoliitika juriidilisi ettepanekuid mai lõpus.