Balti riikides on kontoripindade üürihinnad oluliselt madalamad kui Kiievis, Minskis ja Varssavis

Portaali rentinriga.lv andmetel maksab Riias 1500 m² äripinna üürimine 9000–18 000 eurot kuus. Selliseid pakkumisi on vaid viis tükki. 500-ruutmeetrise kontori eest tuleb maksta 3500–7000 eurot. Kokku on Riias umbes 50 pakkumist, millest A- ja B-kategooriasse kuulub vaid pool. 150-ruutmeetrise kontoripinna eest tuleb välja käia 1500–2500 eurot. Selliseid pindu on Riias 100. Vaid pooled neist on väga heas seisukorras.

Portaali aruodas.lt andmetel on Vilniuses välja üürida 1424 äripinda. 1500 m² suuruse äripinna üürimine maksab 15 000 eurot. Selliseid pakkumisi on 62 tükki. A- või B-kategooriasse kuuluvaid heas seisukorras äripindu on vaid umbes 10. 500-ruutmeetrise kontori üürimine läheb maksma 4200–6000 eurot. Selliseid pakkumisi on Vilniuses umbes 150, heas seisukorras on neist vaid 90 ringis. 150-ruutmeetrise kontori eest tuleb maksta 1800–2700 eurot. Selliseid pindu on saadaval 414. A- või B-kategooriasse kuulub aga neist vaid kolmandik ehk umbes 130 pakkumist.

Varssavis on olukord büroopindadega oluliselt parem. Viimastel aastatel on Poola pealinna ehitatud kümneid uusi kontorihooneid. See andis paljudele ettevõtetele võimaluse kolida äärelinnast kesklinna ja laiendada oma ruume. Ka väiksemad ettevõtted said võimaluse rajada oma kontor pealinna. Üürihinna tõus on siin olnud sujuv. Järske muutusi pole olnud ja see on samuti ettevõtete jaoks atraktiivne.

Portaali otodom.pl andmetel on Varssavis praegu välja üürida 3105 kontoripinda. 1500 m² suuruse kontori üürimine maksab 16 000–20 000 eurot. Selliseid pakkumisi on vaid 13 tükki. Kõik need on ka heas seisukorras. 500-ruutmeetrise kontori eest tuleb maksta 7000–13 000 eurot. Sellise suurusega büroopindade pakkumisi on kokku 138, kuid vaid 120 neist on väga heas seisukorras. 150-ruutmeetriste kontorite üür on 2500–3800 eurot. Need on Varssavis kõige nõutumad äripinnad. Selliseid pakkumisi on 636, millest ligikaudu 500 kontorit on ideaalses seisukorras ja kuuluvad kindlalt A- või B-kategooriasse.

Minskis võib täheldada mitte samavõrd optimistlikku suundumust. Siin on kontorite üürihind kallim kui Balti riikide pealinnades ning uusi kontorihooneid on ehitamisel vaid mõned üksikud. Seetõttu on väiksematel ettevõtetel lihtsam ja odavam kolida oma äri näiteks Tallinna või siis mõnda teise Balti riiki. Kiievis on äripindade puudus samasugune probleem nagu Valgevene pealinnas. Nõudlus kontoripindade järele on väga suur ja seetõttu rajavad suured ettevõtted oma kontorid mitte ainult pealinna, vaid ka teistesse piirkondadesse. Samas kompenseerib Kiievi kõrged kontorikulud suur hulk IT-spetsialiste, kes võivad töötada Ukrainast Eesti ja muude riikide ettevõtete heaks.

Portaali realt.by andmetel on Minskis välja üürida 1555 äripinda. 1500 m² suuruse kontori üürimine maksab 7500–16 000 eurot. Kokku on pakkumisi 67. Neist 20 kuulub A- või B-kategooriasse. 500-ruutmeetriseid kontoreid on üürile anda 177. Heas seisukorras on neist umbes 80. 150-ruutmeetriseid büroopindu on 283 ning heas seisukorras nendest umbes 150 tükki.

Ukrainas on portaali DOM.RIA.com (Eesti ettevõtte RIA.COM Marketplaces portaal) andmetel üürile anda 683 äripinda. 1500 m² suuruse kontori üürimine Kiievi kesklinnas maksab 21 000–35 000 eurot. Ukraina pealinnas on üürile anda vaid neli sellist kontorit ja kõik need on väga heas seisukorras. 500-ruutmeetrise büroo eest tuleb maksta 9000–16 000 eurot. Selliseid on turul vaid 25 tükki. Kõige nõutumate, 150-ruutmeetriste kontorite üür on 2200–4300 eurot. Selliseid pindu on saadaval 99 ja umbes pooled nendest kuuluvad A- või B-kategooriasse.