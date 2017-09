Baltic Workboats rajab USAsse laevatehase

Saaremaa ettevõte Baltic Workboats ostis USA idarannikule kinnistu, kuhu kavatseb rajada laevade komplekteerimistehase, kirjutab ERR.

Baltic Workboatsi müügijuht Joel Rang rääkis, et ettevõte müüb standardselt toodetud laevu üle maailma, nüüd aga läheb esimene laeva prototüüp üle Atlandi ookeani. USAs on Baltic Workboatsil suured plaanid.

"Ettevõttel on soetatud sinna kinnistu, kuhu plaanime teha esialgu hoolduspunkti, et hakata laevu, mis me seal mandril müüme, hooldama. Ja hiljem ka teha nendest kit-production-tehas, kus hakata komplekteerima laevu kohapeal, neid lõppviimistlema ja kliendile edasi andma," rääkis Rang.

Tema sõnul on võimalusi USA turule minekuks uuritud juba mitu aastat ning potentsiaalse turuna nähakse ka Kanadat ja Lõuna-Ameerikat.

"Oleme käinud ja kaardistanud ja leiame, et seal on võimalusi meie toodetele küll ja küll," usub müügijuht.

Pikemas perspektiivis kavatseb Baltic Workboats hakata tootma poolvalmis tooteid, need konteineriga USAsse saata ja seal kokku laduda.

USA turule üritatakse esimese laevaga kahe-kolme aasta jooksul tiir peale teha ja seda tutvustada, vähemalt sama kaua aega kulub ka komplekteerimistehase uste avamiseni.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.