Baltic Workboatsi juhatus sai liikme ehitussektorist

Saaremaa laevaehitusettevõte Baltic Workboats (BWB) valis juhatuse liikmeks pikaaegse juhtimiskogemusega Jaano Vinki.

BWB juhatuse esimehe Margus Vanaselja sõnul on ettevõte viimastel aastatel jõudsasti kasvanud ning arenemas uutele turgudele, mistõttu on ka juhatusse jõudu juurde vaja. “Olukorras, kus me oleme kanda kinnitamas USA turul ja näeme võimalusi ka Lähis-Idas ning Kagu-Aasias, jääb Jaano peamiseks ülesandeks ettevõtte igapäevase tegevuse korraldamine ja tootmisvõimekuse suurendamine Eestis,” rääkis Vanaselja.

Jaano Vinki sõnul on BWB dünaamiliselt arenev ettevõte, mille tegevuse fookus on suunatud ekspordile ja seda äärmiselt konkurentsitihedal turul. “Olen veendunud, et suudan juba niigi tublit meeskonda täiendada oma teadmiste ja kogemustega ning panustada tõhusalt ettevõtte eesmärkide täitmisel,” selgitas Vink.

Jaano Vink töötas kuni eelmise aasta suveni 15 aastat Tallinna börsil noteeritud ehituskontserni Nordecon juhatuse esimehena. Põhjalikuma teadmise merendusega seonduvast omandas ta aastatel 1997-2001, juhtides AS-is Tallinna Sadam sadamarajatiste planeerimist, ehitust ja korrashoidu Muugal, Tallinna Vanasadamas, Paljassaare ning Paldiski Lõunasadamas.