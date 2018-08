Baltika arendab välja uue katusbrändi

Rahvusvahelistumise suunal keskendub ettevõtte Meelis Milderi sõnul e-äri arendamisele ning kontsessiooni- ja frantsiisipartneritele uue koostöömudeli väljatöötamisele, et anda partneritele suuremat tuge kaubastamisel, laovarude juhtimisel, turundamisel ja poodide loomisel. Samuti on ettevõttel plaan analüüsida nii olemasolevate kui ka uute eksportturgude potentsiaali, et kinnitada sihtturud lähiaastateks.

Digitaliseerimise eesmärgiks on Baltika seadnud ärilise efektiivsuse tõstmise ja suurema kliendirahulolu tagamise kogu väärtusahela lõikes, mis tähendab algatusi nii tootearenduse, müügi, klienditeeninduse kui ka analüüsi valdkonnas. “Kavatseme ettevõtte ärimudelit lihtsustada ja keskenduda ennekõike väärtusahela nendele osadele, mis otseselt mõjutavad kliendikogemust,” tõdes Milder. “Seejuures plaanime jätkata oma senise tugevuse – kodumaise tootmisega, mis on Baltika ja tema klientide jaoks osa ettevõtte kvaliteedimärgist,” tõdes Milder.