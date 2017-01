Baltika: Eesti brändi töövahendid on meile abiks

Kristel Sooaru Foto: Baltika

Meil on hea meel, et Eesti brändi meeskond ja EAS on Eesti brändi kontseptsiooniga tulemuseni jõudnud. Aega põhjalikuks süvenemiseks on olnud vähe, aga esimene hinnang on, et tegemist on lihtsa, puhta, ausa ja meie hinnangul eestlaslikku lahendusega, mis on hõlpsasti rakendatav, ütles Baltika müügi- ja turundusdirektor Kristel Sooaru.