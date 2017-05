Baltikumi McDonald's restoranide omanik ostis Rumeenias ärikeskuse

Baltikumi McDonald’s restorane opereeriva Premier Restaurants emafirma, Malta ettevõte Hili Properties omandas Rumeenia pealinnas Bukarestis asuva ärikeskuse, millesse investeeriti üle 30 miljoni euro.

Tegu on kõige hiljutisema täiendusega ettevõtte rahvusvahelisse kinnisvaraportfelli, kuhu kuulub kinnisvara kogu Baltikumist. 2015. aastal omandas ettevõte Lätis üheksa jaemüügikompleksi. Hili Properties, Premier Restaurants Eesti, Läti ja Leedu ning Premier Restaurants Rumeenia kuuluvad mitmeid ettevõtteid koondava Hili Ventures grupi alla, mille peakontor asub Maltal.

Põhja-Bukaresti mitmekülgseid võimalusi pakkuvas Nordului linnaosas asuva üheksakorruselise ART Ärikeskuse 3400 ruutmeetrisel pindalal leidub ühtekokku 18 600 ruutmeetrit rendipinda. Kolmel maa-alusel korrusel on kokku 407 parkimiskohta.

Sajaprotsendiliselt välja renditud ART Ärikeskuse ankurrentnik on Ponderas Academic Hospital, mille võttis hiljuti üle Rumeenia suurim erakliinikute grupp, Regina Maria erakliinikute võrgustik.

ART Ärikeskuse teine suurim rentnik on Intensa San Paolo, mille peakontoreid juhitakse just sellest hoonest. Samuti tegutsevad hoones sellised ettevõtted nagu Bet Active Concept, Kinetic Sport Medicine, Daas Impex, Topanel ja Samsung.

Hili Ventures grupi kinnisvaraga tegelev üksus Hili Properties omab ja haldab rendipindu Lätis, Leedus, Eestis ja Maltal ning nüüd ka Rumeenias. Ettevõtte mitmekülgne kinnisvaraportfell hõlmab ärihooneid ja -pindu peamistes ärikvartalites ning McDonald’s restoranide kinnisvara.

Restoranid kuuluvad Hili Ventures grupi McDonald’s restorane haldavale üksusele, Premier Capitalile, mis opereerib ühtekokku 134 McDonald’s restorani Eestis, Lätis, Leedus, Kreekas, Maltal ja Rumeenias.

“See tehing lähtub meie eesmärgist laiendada Hili Properties rahusvahelist kinnisvaraportfelli, lisades sellesse kvaliteetset kommertskinnisvara kiiresti arenevates linnades,” kommenteeris Hili Properties juhatuse esimees ja CEO Margrith Lutschg-Emmenegger. “ART Ärikeskusel on olemas kõik olulised strateegilised tegurid, sealhulgas pikaajalised kindlad rendilepingud ning hea tootlus, mis muudavad investeeringu meie jaoks mõistlikuks. ART Ärikeskus, mille väärtuseks on nüüdseks hinnatud ligi 100 miljonit eurot, ei rikasta mitte ainult meie portfelli, vaid laiendab ka meie tegevust Rumeenias – Euroopa ühe kiiremini kasvava majandusega riigis, kus Hili Ventures grupil on juba täna laialdane haare,“ sõnas Lutschg-Emmenegger.