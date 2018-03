Baltikumi suurima tuulepargi pärast riigiga kohtulahingut pidavad vennad Sõnajalad: kaalume kohtuniku taandamise taotlemist

Baltikumi suurimat, 160 miljoni euros mahuga tuuleparki ehitada sooviva Aidu Tuulepark OÜ juhatuse liige Oleg Sõnajalg kinnitas eile pärast Jõhvi kohtumajas toimunud istungit, et kohtupidamine peaks olema aus ja õiglane, kuid kohtunik otsustas väga erapoolikult nende soovitud tunnistajad küsitlemata jätta.

Nimelt taotles Aidu Tuulepark OÜ, et kohus kuulaks tunnistajana üle Andres Sõnajala ning Harry Raudvere.

Justiitsministeerium ning kaitseministeerium saatsid kohtule vastuväite,kus soovisid, et kohus jätaks taotluse rahuldamata. Ministeeriumid olid seisukohal, et Aidu Tuulepargi uued taotlused tuleb jätta rahuldamata, sest need on esitatud menetlustähtaegu rikkudes ning on ka sisu poolest alusetud ja põhjendamata.

Kohtlus käib vaidlus selle üle, kas Ida-Viru maavanem oli juba varem teadlik sellest, et Aidu tuulepargil olid ehitusload olemas ning kas seetõttu oli maavanema mullu aprillis esitatud protest aegunud.

Andres ja Oleg Sõnajalg on Ida-Virumaale plaanitud Baltikumi suurima Aidu Tulepargi pärast riigiga vaielnud juba pea aasta. Vennad tahavad 160 miljoni eurose mahuga tuuleparki rajada ja neil olid selleks ka kaitseministeeriumilt ning kohalikult omavalitsuselt saadud load, kuid mullu aprillis esitas Ida-Viru maavanem ootamatult kohtusse protesti, et Lüganuse vallavalitsuselt vendade Aidu Tuulepark OÜ-le antud tuulikute ehitusload tuleb tühistada. Kohus võttis mai alguses protesti menetlusse ning peatas tuulikute ehituslubade kehtivuse. Selleks ajaks olid Sõnajalad tuuleparki investeerinud juba kümneid miljoneid eurosid.

Kohtuvaidluses on Sõnajalgade soov tõestada, et maavanema taotlus protest ehituslubade tühistamiseks on aegunud.

„Meil on tõendid, et maavalitsus oli juba ammu ehituslubade olemasolust teadlik,“ lausus Sõnajalg.

Ida-Viru maavalitsust enam ei ole ning kohtus on nende asemel justiitsministeerium. Seejuures esindab nii justiitsministeeriumit kui ka kaitseministeeriumit ühed ja samad advokaadid. „Nende arrogants ja enesekindlus on uskumatu. Näidati, kes on tugevam pool,“ rääkis Oleg Sõnajalg, kelle sõnul oli vastaspool kutsunud kaks tunnistajat, kes ei mäletanud sündmustest eriti midagi. „Kui maavanem ei mäletanud üldse midagi, kas kohtumine toimus, siis teine tunnistaja seda siiski mäletas,“ rääkis ta.

„Igatahes on väga hale, kuidas riigiametnikud jokitavad, trikitavad ja valetavad,“ lausus Sõnajalg. „Kui riik niimoodi trikitab ja seda teeb justiitsministeerium, mis peaks olema meie õigusemõistmise kõrgeim organ, siis on küll küsimus, mis riigis me elame,“ lausus Sõnajalg.

Oleg Sõnajalg lausus, et kohtunik lubas määruse teha 3-4 nädala jooksul.

Sõnajalg on nördinud, et kohtunik nende kohtumajja kohale tulnud tunnistajaid ei kuulanud. „Kohtunik võib alati otsustada, kas ta tunnistajate ütlusi arvestab või mitte, aga et neid üldse tunnistajapinki ei lubatud, on halb märk,“ lausus ta.

Justiitsministeeriumi teatel ei saa nad juhtumit täpsemalt kommenteerida, sest kohtumenetlus käib.

Ministeeriumi avalike suhete juht Katrin Lunt selgitas justiitsministeeriumi ning kaitseministeeriumi sama advokaadi kasutamist asjaoluga, et advokaat esindas varem ka Ida-Viru Maavalitsust ja oli teadlik kaebuse asjaoludest juba enne seda, kui justiitsministeerium seoses maavalitsuste kaotamisega selle kohtumenetluse osaliseks sai.