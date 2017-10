Baltisakslase Eestisse asutatud firma on kodukeemia lipulaev juba 128 aastat

1889. aastal baltisakslase Richard Mayeri Eestisse asutatud esimese keemiatööstusettevõtte lipulaevaks on kodukeemiabränd Mayeri. Mayeri Industries AS on 100-protsendiliselt Eesti kapitalil põhinev Baltikumi suurim tarbekeemiatehas, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Ettevõtlusleht.

Ettevõte on erinevate aegade vältel läbi teinud mitmeid liitmis- ja eraldamisprotsesse, mitmeid kordi on vahetunud omanikud ja asukoht. 1940ndatel muudeti ettevõtte nimi pärast riigistamist Keemiakombinaat Floraks, 90ndatel ettevõtte aktsiad taaserastati ja riiklik keemiakombinaat jagunes mitmeks eraldiseisvaks aktsiaseltsiks. Neist üks oli aktsiaselts Flora. 2003. aastal muudeti ettevõtte nimi asutaja auks ja rahvusvaheliste ambitsioonide rõhutamiseks Mayeri Industries AS-iks.

12 aastat tagasi kolis tehas Tartust uude tootmiskompleksi Jõgevamaale Tabiverre. Uus tootmishoone võimaldas tootmise täielikult uuele tehnoloogilisele tasemele viia: aastatel 2005– 2006 vahetati välja praktiliselt kõik seadmed ja lisaks soetati järgnevatel aastatel mitmeid uusi seadmeid.

Tooted vastavuses ökomärgisega

„Mayeri toodangust 60% moodustab kodukeemia, 30% autokeemia ja 10% muu tarbekeemia (lahustid, süütevahendid). Kodukeemiast omakorda 60% moodustavad pesupesemisvahendid ja 25% nõudepesuvahendid. Autokeemiast 60% moodustab tuuleklaasipesuvedelike müük,” ütleb firma turundusjuht Dagmar Kork.

Toodetest rääkides võivad firma töötajad tunda uhkust – peaaegu kõik Mayeri pesu-ja puhastusvahendid on viidud vastavusse Euroopa Liidu ökomärgisega ning neile on omistatud ka vastavad sertifikaadid.

Kork selgitab, et EL-i ökomärgisega toodete kogu elutsükkel – toorained, tootmine, pakend ja transport – on keskkonnasäästlikum kui teistel sama grupi toodetel. Toodetes on vähendatud ohtlike ainete kontsentratsiooni, mis vähendab riske nii tarbija tervisele kui ka keskkonnale. Samuti on vähendatud pakendi kaalu kasutuskorra kohta või eelistatud taaskasutatud materjalidest toodetud pakendeid. Näiteks Mayeri pesupulbrite ja nõudepesutablettide kartongkarbid on toodetud 100% taaskasutatud materjalidest.

Keskkonnasäästlikkusele lisaks on ökomärgisega toodetel äärmiselt oluline ka kvaliteet. EL-i ökomärgis tagab, et toodete keskkonnasäästlikumaks muutmisel ei ole tõhususes järele antud. Märgise saamiseks tuleb läbida põhjalikud kvaliteeditestid. Näiteks pesupesemisvahenditel hinnatakse erinevate plekkide eemaldamise võimet, kanga heledusastme ja värvi säilimist ning värvide ülekandumist ehk „jooksmist”. Seejuures on määratletud ka kindlad doseeringud, mille korral toode täidab oma puhastusfunktsiooni vähemalt sama hästi kui turu liider ning sealjuures on negatiivne keskkonnamõju võimalikult väike ja kontrollitud.

„Oleme võtnud kasutusele vedelike täitepakendite tehnoloogia ja neid tooteid turundanud. Näiteks on Eesti turul koguseliselt enim müüdavam pesugeel Mayeri Sensitive 1,5 L pesugeel täitepakendis. Täitepakendid on tavapäraste pesugeelikanistritega võrreldes tunduvalt keskkonnasõbralikumad, sest kasutatud materjali ja tekkivate pakendijäätmete hulk on märgatavalt väiksem,” selgitab Kork.

„Kuna ekspordime oma toodangut ka Skandinaaviasse, kus on tuntum ja eelistatud Põhjamaade Luige ökomärgis, siis oleme oma tooted ka nende kriteeriumitega vastavusse viinud. Kriteeriumid on pisidetailides erinevad, kuid idee sarnaneb EL-i ökomärgisega,” lisab ta.

Klientide silmis usaldusväärsuse tõstmiseks tegi firma ära ka ISO 9001:2015 sertifikaadi. „Kuigi kvaliteedijuhtimise põhimõtteid oleme järginud ja juurutanud juba aastaid, siis seda tõendava sertifikaadi omandasime selle aasta juulis esmakordselt,” märgib Kork.

Praegu on firma oma kaubamärkidega esindatud Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, Belgias. Esimene tellimus on tulnud ka ühelt Poola jaeketilt. Kork lisab, et nendele lisaks on eksportturgudeks private label'i toodetega ka Taani, Norra, Rootsi, Island, Ühendkuningriik, Saksamaa. Suurim eksportturg (40% ekspordist) on Soome.

„Meie eeliseks eksportimisel on paindlikkus. Meil on lai toodete portfell, samuti mitmekülgsed pakendamisvõimalused. Lisaks oleme valmis kliendiga koos töötama välja erilahendusi nii toodete koostiste, pakendite kui ka muu osas. Koostöö private label'i klientidega on aidanud ka meie enda brändi tooteid märgatavalt arendada,” ütleb turundusjuht.

Samuti räägib Mayeri kasuks keskkonnahoidlikkus, eriti ökomärgised. Tarbijate teadlikkuse kasvuga tõuseb ka ökomärgiste tähtsus ja kliendid küsivad aina enam ökomärgistatud tooteid. Näiteks EL-i ökomärgisega pesupesemisvahendite kategoorias on Mayeril maailmas kõige suurem tooteportfell.

Suund rohelisema ettevõtte poole

„Investeeringuteks oleme toetusi saanud nii KIK-ist kui ka EAS-ist. Lisaks on laenude ja liisingutega palju abiks olnud Nordea pank. Oleme kõigile koostööpartneritele väga tänulikud, kuna toetused ja investeeringud on aidanud ettevõttel nii oma tehnoloogilist võimekust, konkurentsivõimet, keskkonnasäästlikkust kui ka innovatsioonitaset märgatavalt edasi viia,” ütleb Kork.

Turundusjuht märgib, et keskkonna, töötajate ja tarbijate ohutus on firma jaoks prioriteet nii tootmise kui ka toodete puhul ning on mõistetav et selle nimel tehakse pidevalt vastavaid samme. Tehase soojusenergia tuleb bioenergiast ehk puidugraanulitega köetavast katlamajast. Selle aasta novembris avatakse tehase juures päikesepaneelide park, millest saab firma rohelise elektrienergia. „Selle tulemusena võime julgelt väita, et meie tootmisprotsessid saavad vajaliku energia 100% taastuvatest energiaallikatest,” ütleb Kork.

Tehases on toimiv jäätmejaam – tekkinud jäätmed sorteeritakse ja pressitakse või töödeldakse võimaluste piires ümber ning taaskasutatakse. „Proovime pidevalt vähendada ka n-ö „õhu vedamist” eelkõige pakendite kujul. Puhume enda tarbeks ise PET-materjalist pudeleid ning muid materjale, mille tootmiseks meil endal praegu võimekust pole, proovime hankida võimalikult lähedal asuvatelt tarnijatelt,” selgitab ta.

Keskkonnaga seotud investeeringutele lisaks on firma soetanud juurde uusi liine, automatiseerinud, ehitanud jne. „Oleme aastatega muutunud aina rohelisemaks ettevõtteks ja teeme pidevalt samme, et ettevõtet selles vallas veelgi täiustada,” lubab Kork.

Sel aastal tegi firma läbi aegade suurima investeeringu – soetas geelkapslite masina. Tegu on kiirelt kasvava turuga – näiteks Eestis hoiavad geelkapslid rahas juba 30% turuosa. „Praegu on geelkapslite projekt lõppjärgus ning tooted plaanime turule tuua selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Turul on mitmeid ühekambrilisi geelkapsleid, kuid meie pakume ka kolmekambrilisi kapsleid. Oma kolmekambrilise kapsli disainiga võitsime eelmisel aastal innovatsiooniauhinna pesupesemisvahendite kategoorias Wabeli (http://www.wabel.com/about) messil Pariisis,” ütleb Kork.

ETTEVÕTTE FINANTSNÄITAJAD (eurod)

Näitaja 1995 2016 2017 prognoos Netokäive 2 358 904 9 921 623 12 000 000 EBITDA 527 632 778 945 1 000 000 põhitoodang ehituseemia pesemisvahendid pesemisvahendid eksport% 27 65 80 töötajate arv 85 66 70

Mayeri Industries AS-i ajalugu