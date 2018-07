Bank of America hoiatab 1998. aasta kriisi kordumise eest

Tai bahti devalveerimisest alguse saanud ning esialgu vaid lokaalse valuutakriisina paistnud sündmuste ahel levis teistele arenevatele turgudele ning kulmineerus 1998. aastal Venemaa valuuta devalveerimisega.

Ka toona oli aastakümne alguses toimunud rahapoliitika karmistamine kaasa toonud dollari tugevnemise: kolme aastaga kallines dollar 25%. Ka toona olid arenevad turud languses.

Panga analüütikud märgivad, et arenevate turgude võlakirjaturud kukuvad ka praegu.

Varem on eesootava majanduslanguse eest hoiatanud Maailmapank, kes märkis ülevaates, et vaatamata sellele, et maailmamajanduse kasvuväljavaated on lähiaastateks üldiselt head, on majandustsüklid sellised, et kriis toimub iga kümne aasta tagant ning just see aeg on eelmisest, 2008. aasta finantskriisist möödas.

Mai lõpus tõdes ka George Soros, et näeb dollari tugevnemises ning arenevatelt turgudelt kapitali põgenemises märke lähenevast majanduslangusest.