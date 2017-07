Barclays vaatab Brexitit ennetades Iirimaa poole

Briti pank Barclays peab läbirääkimisi Dublini ametivõimudega, et laiendada oma baasi enne Brexiti jõustumist.

Barclaysil on Iirimaal juba 40 aastat töötanud, kuid nüüd on aeg laiendusteks. "Kindlustunde puudumise tõttu peame me tegema kõik, et tagada oma klientidele olemasoleva ligipääsu turule ja toodetele ning peame seetõttu astuma vastavaid samme," ütles panga esindaja BBC-le.

Sarnaselt Barclaysele on Brexiti ootuses Suurbritanniast kaugemale vaatama hakanud odavlennufirma Easyjet, mis plaanib suuremat baasi avada Austria pealinnas Viinis.

Barclays'i Dublini kontoris töötab hetkel 100 inimest ning plaanis on laiendada oma Iirimaal tegutsemise litsentsi. Dublin tunub olevat ettevõtjate jaoks soodne sihtpunkt, kus jätkata kaubavahetust Euroopa Liiduga peale Brexiti jõustumist.