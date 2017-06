Baumosti uus omanik andis Bauschmidti kohtusse

Baumosti uus omanik Bruno Lill nõuab kohtus tagasi Bauschmidti pankrotipessa müüdud kinnistut. Väidetavalt ei olnud Baumosti eksomanikul Mait Schmidtil tehinguks nõukogu luba, kirjutas Äripäev.

Lill taipas pärast ostu, et Baumosti halvas hüpoteekidega koormatud kinnistu emafirmale müümine. Veel mõistis Lill, et on firmas eikeegi – Mait Schmidt püsis korralikult allkirjastamata paberite tõttu juhatuses.

"Kuigi olen juba kaks nädalat Baumosti omanik, ei ole mind kirjas B-kaardil," põrutas Lill Baumosti kontoris, mis asub sel samal tüliõunaks kujunenud Lasnamäe kinnistul.

Loe pikemalt Äripäevast.