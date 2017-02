Ehitusfirma Bauschmidt sõlmis kinnisvarabürooga Endover rahu, kuid kaotab jätkuvalt lepinguid ja silme ees terendab pankrot, kirjutab Äripäev.

Kui tõenäoline pankrot on? „Iga päevaga järjest tõenäolisem,“ vastas Bauschmidti omanik Mait Schmidt. „Isegi pankadega on see teema üleval, täna (neljapäeval) olen Nordeas, reedel Swedbankis. Arutatakse asjalikult, mida see endaga kaasa tooks.“

Bauschmidt sai Endoveriga kokkuleppele, et maksab 550 000 eurot leppetrahvi ja vaidlus on unustatud.

