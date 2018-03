BBC: Venemaale vastulöögi andmine võib olla valus Suurbritannia enda ärile naftast jalgpallini

Meetmed Venemaa äri vastu Suurbritannias seoses endise spiooni Sergei Skripali mürgitamisega annavad löögi keerulisele ja tulutoovale huvide võrgustikule, teatab BBC News.

Peaminister Theresa May lubatud vastumeetmed nende huvide vastu võivad puudutada Briti jalgpalli, lordide koja liikmeid ja Briti ettevõtete väärtuslikke varasid.

Nende varade hulgas on näiteks energiafirma BP 20-protsendine osalus Venemaa naftafirmas Rosneft.

BP tegevjuht Bob Dudley istub juhatuses, mida juhib Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlane Igor Setšin. Seni on BP ja Rosneft leidnud viisi äritegevuse jätkamiseks vaatamata Venemaale pärast Krimmi annekteerimist kehtestatud sanktsioonidele.

Dudley peab juhatuse nõupidamiste ajal tihti ruumist lahkuma, kui esile kerkivad Setšinit isiklikult puudutavad asjad, sest Setšin isiklikult on sanktsioonide all. Kui sanktsioonid karmistuvad, kuidas haldab BP siis oma omandit, mis annab kolmandiku ettevõtte ülemaailmsest naftatoodangust, küsib BBC News.

BP-le lähedased allikad on öelnud, et nad loodavad, et sanktsioonid puudutavad isikuid, mitte olulisi varasid välismaal. Kui aga tõesti karmilt tegutsema hakatakse, mida teeb siis Venemaa, küsib BBC News järgmisena.

Londoni börs nõustus hiljuti noteerima oligarh Oleg Deripaska metalliettevõtte EN+. Deripaska ise ei ole sanktsioonide nimekirjas, kuid Londoni aktsiamüügi protseduure kasutati tema võla maksmiseks sanktsioonide all olevale Vene pangale VTB.

Sidemed on tihedamad: Suurbritannia endise peaministri David Cameroni valitsuse energiaminister Greg (Lord) Barker on EN+-is juhtival kohal ja Lord Mandelson on ettevõtte nõuandja.

Selles pole midagi ebaseaduslikku ega sanktsioone murdvat, kuid see illustreerib tohutu hulga töö jäämäe tippu, mida Briti nõuandjad, juristid ja pankurid teevad Vene klientide heaks Ühendkuningriigis ja Venemaal.

Härrad Ališer Usmanov ja Roman Abramovitš omavad Londoni jalgpalliklubisid Arsenal ja Chelsea ning on tegutsenud täiesti seaduslikult.

Mõlemad on aga heas läbisaamises Putiniga. Kui Putini haavamiseks tuleb haavata tema sõpru, siis kui kaugele on Ühendkuningriik valmis minema, küsib BBC News. Kas ta on valmis saatma sõnumi, et Vene raha ja äri ei ole Suurbritannias teretulnud?

Üks viis vastulöök anda on võtta sihikule venelaste suured kinnisvaraomandid Suurbritannias. Kriminaalse finantseerimise seadust võidakse kasutada lähemaks uurimiseks, kuidas omandati raha, mida on kasutatud esmaklassilise kinnisvara ostmiseks Londonis.

BBC Newsi hinnangul ei ole tõenäoline, et tuntaks väga kaasa kinnisvaraagentidele, kes teevad raha katusekorterite müügiga Vene oligarhidele, kuid Vene äri on muutunud Ühendkuningriigi avaliku elu tähtsaks osaks ning valitsuse jaoks võib osutuda raskeks uute sanktsioonide suunamine piisavalt täpselt, et mitte heidutada väärtuslikku seaduslikku äri.