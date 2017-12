BCG: investorite pessimism oli viimati nõnda kõrge 2009. aastal

Globaalne majandus on saavutanud harmoonilise kasvu, mis peaks toitma ettevõtete kasumeid ning pakkuma tuleval aastal aktsiainvestoritele täiendavat 10-15% oodatavat tootlust. Kuid pärast ligi nõnda pikka majandustsüklit, ligi üheksa aastat väldanud tõusu börsidel ja ülespoole liikuma hakanud intressimäärasid kõlab see paljude jaoks liiga hästi, et tõsi olla, kirjutab LHV investeerimisportaal.

Finantskriisist alates on Boston Consulting Group (BCG) igal aastal viinud portfellihaldurite seas läbi küsitluse, mis annab võimaluse hinnata vastuste baasil investorite üldist sentimenti ja väljavaadet tulevikku. Oktoobris ja novembris korraldati kokku ligi poole triljoni dollari väärtuses globaalselt varasid juhtiva 250 investori seas järjekordne uuring, mis üllatas väga negatiivse hoiakuga.

Nimelt selgus, et 46% varade juhtidest on aktsiaturgude järgmise aasta väljavaate suhtes pessimistlikud, osutudes kõrgemaks võrreldes 32%ga 2016. aastal ning 19%ga 2015. aastal. Ajas tuleks minna tagasi 2008. aasta finantskriisi, et leida praegusest veelgi negatiivsem hoiak.

Koer on maetud peamiselt ühte kindlasse kohta: 68% vastas, et turg on ülehinnatud keskmiselt 15 protsendipunkti võrra, mis on üle kahe korra kõrgem eelneva aasta tulemusest (29%). Kui arvestada siia juurde veel, et ligi 80% portfellihalduritest ootab uut majandussurutist järgmise kolme aasta jooksul, tuues ühe argumendina tõusvaid intressimäärasid, ja prognoosib lähiaastatel ettevõtete kasumite keskmiselt 3% kasvu, siis pole suurenenud riskikartlikkus imekspandav.

Sama järeldub ka Bank of America Merrill Lynchi 172 fondijuhi detsembri küsitlusest, kus rekordkõrge osakaal ehk netos 45% vastajatest hindas aktsiaid globaalselt liiga kalliks.

Kas ülehinnatud tasemete põhjal võime pullituru lõppenuks kuulutada? Tõsi, et ettevõtete aktsiad võivad kohati tunduda kallivõitu, viidates tulevikus senisest tagasihoidlikumatele tootlustele, kuid ühe aasta perspektiivis on JPMorgani kalkulatsioonide kohaselt valuatsioonide ja aktsiahindade liikumise vahel korrelatsioonikoefitsient olnud vaid 10%. Teisisõnu on aktsia järgneva 12 kuu liikumisest valuatsiooniga selgitatav vaid 10% ulatuses.

Teise olulise tähelepanekuna kipuvad pulliturud lõppema investorite emotsioonide ülekeemisega ning valuatsioonide järsu tõusuga veelgi kõrgematele tasemetele. Ehkki eelnevast BofAML-i jooniselt võib järeldada, et aktsiate kõrgetest hinnatasemetest hoolimata alanev vaba raha osakaal fondides justkui saadaks Euroopas juba signaali ebaratsionaalsuse tärkamisest, siis BCG küsitlusest seda välja ei joonistu.

Eraldiseisvalt on BofAML välja töötanud oma sentimendi indeksi USA kohta ning sealgi on näha, et meeleolu jääb tublisti madalamaks nendest eufoorilistest tasemetest, mida saavutati enne viimast kriisi. Seega pole turu tipuga üldiselt seostatavad signaalid veel silmatorkavad, aga ei ole välistatud, et kui pulliturg peaks tõepoolest lõppfaasis olema, siis võidakse hindadele viimane vint peale keerata millalgi 2018. aasta jooksul.