Benu Apteek: oleme valmis PERHis uksed avama 72 tunniga

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas apteegiteenuse osutamise avaliku konkursi võitnud Benu Apteek on valmis apteegi avama kohe kui ruume PERHi tahte vastaselt kinni hoidev endine rentnik pinna vabastab.

Benu Apteegi tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul on PERHis asuv apteek kahtlemata väga spetsiifilise profiiliga, kuid võimekus seal kõrgekvaliteedilist apteegiteenust pakkuda on ka teistel apteekidel ja proviisoritel. “Benu on konkursi võitmisest saadik PERHis tegutsema asumiseks ettevalmistusi teinud ning väited nagu oleks Eestis olemas ainult üks asendamatu firma, kes suudab apteegiteenust pakkuda, ei vasta tõele,” ütles Kelt.

“Kuna konkursi tingimusi ega tulemusi keegi ei vaidlustanud, siis olime valmis alustama nii nagu üürileping ette näeb - eelmisel esmaspäeval. Meil on laos ootamas mööbel, valgustid, teenindamiseks vajalikud arvutid. Meil on ettevalmistatud vajalik sortiment. Meil on olemas PERHi apteegis töötama hakkavad proviisorid, kellel ei ole võimalik ettenähtud töökohale asuda.”

Benu tegevjuhi sõnul piisaks võtmete kättesaamise järel 12 tunnist, et apteek oleks sisustatud ja valmis Ravimiameti inspektsiooniks. Kui Ravimiamet väljastab seejärel tegevusloa, siis kulub 48 tundi, et ravimid sisse tellida ja apteegi uksed avada.

Benu Apteegi juhi sõnul ei ole patsientidel põhjust karta vajalike ravimite kättesaadavuse pärast, sest kõigil apteekidel on võimalus pakkuda spetsiifilist sortimenti. “Apteegid on vabad kasutama ükskõik millist hulgimüüjat, kes vajalikku ravimit pakub. Benu Apteek ostab ravimeid nii Tamrost, Magnumist, Oriolast või mistahes muust ravimite hulgimüügiettevõttest, millel on Eestis tegevusluba. Lisaks ei ole kellelgi ühelegi ravimile eksklusiivset müügiõigust, nii et ainult üks apteek tohiks midagi müüa,” ütles Kelt.

“Siiani jääb mõistatuseks, kas Terve Pere Apteek (Apotheka) oleks keeldunud ruumidest välja kolima ka siis, kui konkursi oleks võitnud mõni nendest pakkumistest, mille tegid Terve Pere Apteegi töötajate nimele registreeritud osaühingud,” lisas Kelt. Benu Apteegi meeskond loodab endiselt kiirele lahendusele ning tunnustab PERHi ja Ravimiametit operatiivse tegutsemise eest.