Benu PERH-i apteegivaidlusest: kas Eestis võibki äripinnal tõesti ilma rendilepinguta tegutseda?

Põhja-Eesti Regionaalhaigla korraldas suvel apteegi müügipinnale üürniku leidmiseks konkursi, mille võitis Benu, kes pole aga seni saanud apteegipinnale kolida, sest praegune üürnik Apotheka keeldub välja kolimast.

"Tartu Halduskohtu tänane otsus, mis saabus ootamatult kõigest kolm päeva pärast istungit ja mitte 4. detsembril nagu algselt teada, on ainult üks detail suuremas pildis. See on esimese astme otsus tegevusloa peatamise vaidluses ravimiameti ja PERHi tahte vastaselt PERHi fuajees tegutseva apteegi vahel.

"Sündmuste senist käiku jälgides on tekkimas mulje, et kui tegevusloa peatamise või äravõtmise kaudu ei õnnestu haiglal puuküürnikust vabaneda, sest see takerdub lõpututesse kohtuvaidlustesse, siis on probleemi lahenduse võti ikkagi PERHi enda käes.





Eesti Päevaleht kirjutas üleeile, et Apotheka esindaja tunnistas kohtus kehtiva rendilepingu puudumist. Me vaatame seda protsessi väga tähelepanelikult, kas Eestis on tõesti välja kujunenud olukord, kus äripinnal võib ilma rendilepinguta edasi tegutseda. Tänaseks on see seitsmendat nädalat nii olnud. Samas ei kujutaks me ju ette, et mõnes kaubanduskeskuses võiks mõni endine üürnik majaomaniku tahte vastaselt ennast kuudeks või aastateks sisse barrikeerida."

Ravimiametil on võimalik see otsus vaidlustada. Veel on ravimiametil võimalik lisaks tegevusloa peatamisele, mille üle praegu vaidlus käib, tegevusluba täiesti ära võtta, mis viiks ilmselt teise kohtuvaidluseni nagu osapooled esmaspäeval kohtus ka ise tunnistasid. Sealgi oleks võimalik käia läbi kolm kohtuastet. Lisaks on veel paraleelselt algamas kohtuvaidlus, kus PERH hageb soovimatut üürnikku, kes keeldub PERHi hoonest lahkumast," kommenteeris Kaidi Kelt.