Berliini lennujaamade streigi pärast kannatab üle 1000 Air Balticu reisija

Berliini Tegeli ning Schönefeldi lennujaamades lagas täna streik, mille tõttu jääb ära või muudetakse hulgaliselt reise.

Streigis osaleb umbes 2000 töötajat, kes nõuavad töötingimuste parandamist ning tunnipalga tõstmist ühe euro võrra.

Streik algas hommikul kell neli ( meie aja järgi kell 5.00) ning jätkub kuni teisipäeva hommikul kella 5.00ni (meie aja järgi kella 6.00ni.

Läti Delfi kirjutab, et Air Baltic on streigi tõttu jätnud ära Berliini Vilniuse ning Riiaga ühendavaid reise. Air Balticu asepresident Janis Vanags teatas, et streik puudutab enam kui 1000 lennufirma klienti.

Täna on tühistatud Ai Balticu ning Ryanairi lennud Berliinist Riiga, mis oleks pidanud saabuma Riiga 12.30, 12:50 ja 22.10. Samuti on tühistatud lennud Riiast Berliini, mis oleksid pidanud väljuma kell 8.30, 13.15 ja 18.20.

Ametiühingu Verdi liikmed streikisid juba reedel ning siis jäeti ära ligi 700 Berliini lennureisi.