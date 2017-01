Tallinna ringkonnakohus jättis muutmata Tallinna halduskohtu otsused OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick’s OÜ ja KANTERON BVI OÜ suhtes.

Ringkonnakohus leidis, et Tallinna linnavalitsuse korraldus on kõigi ettevõtete osas õiguspärane. Kohus pidas tõenäoliseks, et alkohoolse joogi müügi ja toitlustamise ja meelelahutusprogrammi pakkumise ajalise piiramise tulemusel väheneb inimeste hulk, kes kogunevad öisel ajal Suur-Karja, Müürivahe ja Vana-Posti tänavatele.

Selle tulemusel väheneb müra hulk nii baarides mängitava muusika kui ka tänavalt kostva lärmi näol. Samuti võib eeldada korrarikkumiste ja süütegude arvu vähenemist piirkonnas.

Korraldusega küll piiratakse kaebajate ettevõtlusvabadust ja omandiõigust (võimalik tulu vähenemine), kuid inimeste huvi kodu puutumatusele ja tervise kaitsele ning avalik huvi turvalisele keskkonnale on kaalukamad kaebajate huvist võimalikult suurt kasumit teenida.

Ringkonnakohus jättis rahuldamata ka M&A Pubid OÜ kaebuse, mille halduskohus oli eelnevalt rahuldanud. Ringkonnakohtu hinnangul ei esine M&A Pubid OÜ müügikohtade puhul asjaolusid, mis neid teistest ettevõtetest oluliselt eristaks.

See, et M&A Pubid OÜ kauplemisajad on mõnedest teistest piirkonna toitlustusasutustest lühemad, ei ole selliseks asjaoluks. Tunnistajad kinnitasid kohtus, et häiriv tegevus jätkub ka pärast ametlikku sulgemisaega.

Ringkonnakohus leidis, et kaebaja majandustegevusele seatud piirangud ei ole taotletava eesmärgi suhtes ebaproportsionaalsed ja korraldus ei riku võrdse kohtlemise põhimõtet. M&A Pubid OÜ müügikohtade tegevusprofiil ja kliendid – vähemalt mitte pärast keskööd – ei erine oluliselt teistest korralduse adressaatidest ning nende müügikohtade klientide käitumise mõju tänaval on sarnane.

Tallinna linnavalitsuse 21. oktoobri 2015 korraldusega kohustati üheksat vanalinna baari lõpetama alkohoolse joogi müük kellaaegadel 00.00 - 05.00 ja puhkepäevale eelneval ööl kellaaegadel 01.00 - 05.00.

Samuti piirama toitlustamise ja meelelahutusprogrammi pakkumine kellaaegadel 00.00 - 05.00 ja puhkepäevale eelneval ööl kellaaegadel 02.00 - 05.00 eesmärgiga tagada Tallinnas Suur-Karja, Vana-Posti ja Müürivahe tänavate piirkonnas avalik kord.