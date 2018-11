Betoonitootja sai ärinime vahetusel inspiratsiooni Norrast

Frammi juhatuse liikme ja omaniku Rasmus Kurmi sõnul on ettevõtte juba aastaid näinud vaeva, et muuta organisatsioonikultuuri ja seeläbi tõsta efektiivsust. “Oleme tänaseks jõudnud ettevõtte sisemiste muutustega nii kaugele, et on igati loogiline aeg jätta Taloti brändiga hüvasti. Võrreldes paari aasta taguse ajaga on meil täna täiesti uue taseme ja kvaliteediga äriühing,” sõnas Kurm. “Lihvime pidevalt oma organisatsioonikultuuri. Väärtusepõhiselt on meie teed läinud lahku paljude töötajatega, samas oleme täiendanud oma ridu südikate ja hakkajate kolleegidega. Oleme investeerinud palju tootmisesse, toodete kvaliteeti ning tööohutusse. Ükski neist muutustest pole olnud lihtne, küll aga vajalik,” lisas Kurm.

Nimevahetusel sai ettevõte inspiratsiooni Norra uurimislaevalt Fram, millega püüdis Norra maadeavastaja Nansen esmakordselt jõuda põhjapoolusele ning millega jõudis teine Norra maadeavastaja Amundsen esimesena lõunapoolusele. Fram tähendab norra ja rootsi keeles “edasi”. “Ka meie eesmärk on nihutada betoonitootmises piire ning liikuda pidevalt edasi,” lisas Kurm.