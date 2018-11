Bigbank kasvatas kasumit ja laenuportfelli

Bigbanki laenuportfell suurenes selle aasta kolme kvartaliga 44,1 miljoni euro võrra ehk 11,9%, millest 19,2 miljonit moodustas kolmanda kvartali kasv. Suurimat laenuportfelli kasvu näitasid Leedu filiaal ja Eesti äriüksus.

„Tugevate majandustulemuste taga seisab eelkõige panga töötava laenuportfelli edukas kasvatamine ning mittetoimiva portfelli vähendamine – kogu laenuportfell on kvaliteetsem ning seeläbi on paremad ka panga tulemused tervikuna,“ märkis Bigbank ASi juhatuse esimees Sven Raba.

„Kolmandat kvartalit ilmestavad kaks olulist sündmust. Septembris asus Bigbanki Eesti äriüksust juhtima Jonna Pechter, kelle varasem pikajaline töökogemus muudes Eestis pankades toob meile veelgi enam teadmisi koduturul toimuvast ja aitab seeläbi täiustada klientidele pakutavate teenuste kvaliteeti. Teiseks suureks saavutuseks peame koostöös Leedu suurima automüügi portaaliga Autoplius ühise laenutoote lansseerimist,“ sõnas Sven Raba.

„Autoplius laenu saavad leedulased taotleda otse müügiportaalist ning selle menetlemise protsess on täielikult automaatne. Juba esimese kuu jooksul teenindatud klientide arv, nendelt saadud tagasiside ja planeeritust suurem müügimaht näitavad, et uudne lahendus on leedulaste poolt positiivselt vastu võetud,“ lisas Raba.

Kolmanda kvartali lõpuks oli kontsernil kokku 130 000 laenulepingut, neist Eestis 31 000, Lätis 48 000, Leedus 27 000, Soomes 11 000, Rootsis 10 000 ning Hispaanias 3 000. Klienditeeninduskontoreid on kontsernil kokku 3, sh 1 Eestis, 1 Lätis ja 1 Hispaanias. 2018. kolmanda kvartali lõpu seisuga oli Bigbankis 434 töötajat, sh 233 Eestis, 87 Lätis, 74 Leedus, 19 Soomes, 12 Hispaanias ja 9 Rootsis.