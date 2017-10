Bigbank võeti pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis tänasel juhatuse koosolekul Bigbank AS -i pangaliidu liikmeks. Koos Bigbankiga on pankade lobigrupil nüüd 13 liiget.

"Eesti Pangaliit peab oluliseks, et Eesti pangandussektor oleks usaldusväärne ja läbipaistev nii Eesti kui välispartnerite silmis. Bigbank jagab seda arvamust, niisamuti nagu jagame ka teisi Eesti Pangaliidu väärtuseid ja põhimõtteid. Peame oluliseks, et pangandussektori maine oleks hea ja tarbijad usaldaksid pankasid. Suurepärase pangateenuse pakkumiseks klientidele peavad pangad olema vastavuses kõikide pangale kohalduvate regulatiivsete nõuetega, millele kaasa aitamine oma toetuse ja tegevustega on Pangaliidu üks toimimise eesmärkidest. Eesti Pangaliitu astumisega soovime toetada ja anda oma panuse liidu strateegiliste eesmärkide saavutamisesse," ütles Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba.

Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele. Liidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine.

1992. aastal 21 kommertspanga poolt asutatud pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 17 krediidiasutusest 13: Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Inbank, Coop Pank, Tallinna Äripank, Citadele Pank, LHV Pank, OP Corporate Pank, Versobank ja Bigbank. Pangaliidu liikmetele kuulub varade mahu järgi enam kui 98%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni liige.