Bigbanki Eesti äri juht: eluasemelaenu rihma otsas kliendid muid teenuseid soodsalt ei saa – miks peakski?

Kodupanga iganenud kontseptsioon baseerub ideel, et kui inimese kõik rahaasjad on ühes kohas, siis on see talle mugavam – sinna laekub palk, seal toimuvad kõik maksed, deebet- ja krediitkaart on seotud sama kontoga, laenud on samas kohas. Internetipangas näeb head ülevaadet kõigi rahaasjade kohta. Kodupanga eelis on tänaseni olnud paratamatu, sest pankade vahel andmed ei liigu, maksed liiguvad mõned korrad päevas ning nädalavahetustel üldse mitte.

Kõik suured pangad on võtnud endale eesmärgiks olla kodupangaks võimalikult paljudele klientidele. Miks? Sest sinna maksab klient pangakaardi kuutasu, ülekande tasu, laenude lepingutasu ja intressi, pensionifondi haldustasu ning lõpuks teenib ka kodupank seal kliendi hoiustatud raha pealt kasumit.

Iseenesest suurt probleemi nagu polegi, ainult et vaba konkurents ei tööta panganduses päris nii hästi kui peaks. Eestis on keelatud laenude avalik reklaamimine, kuid panga oma kanalites võib tutvustada laenutooteid piiranguteta. Seega kelle kodulehte külastab igapäevaselt rohkem kliente, müüb rohkem laenu kui ükski teine.

Ka sellest poleks mingit probleemi, ainult et tugev turueelis loob enamasti eelisseisus ettevõttele ahvatluse oma toodete müügilt rohkem teenida. Statistika näitab, et 69% laenu taotlejatest võtab ainult ühe pakkumise ning võrdlevaid pakkumisi sinna kõrvale ei võta – äärmine laiskus, mugavus või isegi rumalus? Miks siis mitte küsida natukene kõrgemat intressi, kui seda millegagi ei võrrelda? Nii pakuvadki suured Rootsi pangad täna laene Eestis kõrgema intressiga kui koduturul ning Eesti inimesed on seeläbi ebasoodsamas seisus.