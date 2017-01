Bigbank laiendab alates 2. jaanuarist 2017 juhatuse koosseisu viieliikmeliseks. Uuteks juhatuse liikmeteks saavad Bigbanki pikaaegsed töötajad Martin Länts ja Pavels Gilodo.

„Bigbanki juhatus muutub sellest aastast rahvusvaheliseks,” rääkis Bigbanki juhatuse esimees Kaido Saar. „Juhatuse laiendamise eesmärk on tõsta panga konkurentsivõimet kõigil turgudel, pakkuda paremat kliendikogemust ning jätkata kasumlikku kasvu. Uued juhatuse liikmed tulevad meie oma pangast ja on seni töötanud Bigbanki arengu seisukohalt võtmetähtsusega positsioonidel. Juhatuses on Martin Läntsi vastutusalaks kliendisuhete juhtimise valdkond, sealhulgas müük, turundus ja kliendihaldus ning Pavels Gilodo vastutusalaks tootejuhtimise valdkond.“

Martin Länts töötab Bigbankis alates 2013. aasta augustist, tal on üle 13 aasta kogemusi müügi-, turundus- ja kliendisuhete juhtimise valdkonnas erinevates ettevõtetes. Tänaseni oli Martin Länts Bigbanki grupi kliendisuhete valdkonna juht, varasemalt töötas Eesti äriüksuse juhina. Enne Bigbanki töötas ta Lux Express Estonia ASis (2008-2012), juhtides rahvusvaheliselt grupi müügi- ja turundustegevust ning tootearendust. Aastatel 2007-2008 töötas Länts Hansapangas, kus vastutas noortepanganduse müügijuhtimise ning uue internetipanga lansseerimiskampaania eest. Martin Länts on omandanud strateegilise juhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

Lätlane Pavels Gilodo on Bigbankis erinevatel positsioonidel töötanud alates 2006. aastast. Käesoleva aasta algusest oli Pavels Gilodo Bigbanki operatsioonide juht. Aastatel 2013-2015 oli ta Bigbanki Baltimaade juht ning enne seda, aastatel 2011-2013 ettevõtte Läti filiaali juhataja. Pavels Gilodo on omandanud rahanduse magistrikraadi Läti Ülikoolis ning bakalaureusekraadi Läti Majandus- ja Rahanduskõrgkoolis, ta on läbinud ka täiendkoolitusi Kenti ülikoolis.

Bigbanki juhatuses jätkavad senised liikmed, juhatuse esimees Kaido Saar, riskivaldkonna eest vastutav Ingo Põder ning finants- ja tehnoloogiavaldkonna eest vastutav Sven Raba.