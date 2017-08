Bigbanki juhatuse esimeheks saab Sven Raba

Bigbank ASi pikaaegne juhatuse esimees Kaido Saar lahkub ametist 1. septembril, uueks juhatuse esimeheks saab panga senine juhatuse liige Sven Raba.

„Kaido Saare lahkumine on kurb, kuid mõistetav – 15 aastat on kolmandik inimese tööelust, mis on väga pikk aeg,” sõnas Bigbanki nõukogu esimees Parvel Pruunsild. „Sven Raba on mitmekülgsete finantsvaldkonna ja IT valdkonna kogemustega mees, kel on üle 20 aasta panganduskogemust, sellest 12 aastat juhatustes. Olen kindel, et Kaido annab panga headesse, usaldusväärsetesse kätesse. Jätkame nõukoguga tööd panga juhtkonnas vabanenud viienda positsiooni täitmiseks vajaliku inimese leidmisel.”

„Tuleb tunnustada Kaidot tehtud tähelepanuväärse töö eest nii rasketel kui headel aegadel,” märkis Bigbanki tulevane juhatuse esimees Sven Raba. „Bigbank on sisemiselt teinud suure kvalitatiivse hüppe ning loonud eeldused jätkusuutlikuks kasvuks. Tahan siinkohal tänada meie lojaalseid kliente 9 riigis ja võrratuid töötajaid 6 riigis. Tänane Bigbank on hea energiaga pank, mis vaatab lootusrikkalt tulevikku.“

Sven Raba sõnul on panga edukaks toimimiseks vajalik keskenduda kliendile. „Bigbankil on 170 000 klienti ning pank aina kasvab. Me koondame oma peamised info- ja pangatehnoloogilised lahendused ühtsele kaasaegsele platvormile – üleminek toimub etapiviisiliselt alates selle aasta juunist kuni 2020. aastani. Sellega saavutame tõhusa klienditeeninduse ja tootearenduse kõigis riikides, kus tegutseme, ning loome eeldused aktiivseks sisenemiseks uutele turgudele Euroopas,“ rääkis Sven Raba.

„15 aastat Bigbankis on kätkenud endas palju muutusi ja arengut nii panga kui minu enda jaoks,“ rääkis Bigbanki juhatuse esimees Kaido Saar. „Raske on lahkuda, kuna Bigbankis on meil olnud väga hea meeskond, kellega aja jooksul on väga erinevatest olukordadest läbi käidud. Suur tänu kogu kollektiivile. Annan panga juhtimise üle hea tunde ja kerge südamega.”

„Bigbank on heas seisus – tugev kasumlik ettevõte, millel on märkimisväärne kasvupotentsiaal nii tänases 9 tegevusriigis kui ka uutel turgudel,” lisas Kaido Saar. „Pank on muutnud oma ärimudelit ning on tänaseks soodsate intressimääradega digitaalpank, mis toetub panga poolt arendatavale ja osaliselt juba ka kasutusel olevale moodsale infosüsteemile. Svenil on võimalik selle toel panga tegevusmahtu ja -ulatust kasvatada.“

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev tarbimislaenudele ja tähtajalistele hoiustele keskendunud spetsiaalpank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Hispaanias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. 2017. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli Bigbankis 431 töötajat, sh 212 Eestis, 76 Lätis, 74 Leedus, 24 Soomes, 30 Hispaanias ja 15 Rootsis. Laenuportfell kasvas käesoleva aasta 6 kuuga 39 miljoni euro võrra 402 miljoni euroni. Kontserni varade maht ulatus 2017. aasta 30. juuni seisuga 424 miljoni euroni, kasvades poole aastaga 8%.