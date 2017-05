Bigbanki juht lahkub ametist

Bigbank ASi juhatuse esimees Kaido Saar lahkub alates 1. septembrist ametist. Pank loodab uue juhatuse esimehe leida lähiajal, hiljemalt augusti alguseks, teatas Bigbank.

"Pärast pikka põnevat karjääri Bigbankis otsustasin, et on aeg liikuda edasi," ütles 15 aastat Bigbankis töötanud Saar pressiteate vahendusel. "See ei ole kerge, kuna oleme koos kolleegidega niivőrd palju saavutanud, käinud läbi nii tulest kui veest. Kuid nüüd tunnen, et tahan murda välja oma mugavustsoonist ning minna ja areneda edasi."

Bigbanki nõukogu esimehe Parvel Pruunsilla sõnul on panga eesmärk valida uus juht, kes jätkaks jätkusuutliku kasvu kursil ning suudaks töötajaid innustada ja lähiaastate strateegilised eesmärgid saavutada.

2016. aasta lõpu seisuga oli Bigbankis 434 töötajat, neist 211 Eestis. Laenuportfell kasvas möödunud aastal 37 miljoni euro võrra 363 miljoni euroni. Kontserni varade maht ulatus eelmise aasta lõpu seisuga 394 miljoni euroni, kasvades aastaga 12%.