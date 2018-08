Bigbanki omanik: ettevõtjad ja pankurid peaksid mõtlema laiemalt, et inimestel oleks hea elada, mitte ainult kitsalt enda huvisid kaitsma

"Viimase 15 aasta jooksul on palgad kasvanud 8% aastas, kus siin see uudis on,“ lausus Pruunsild.

„Kui ma Lõhmuse avaldust võin veel mõista, sest tema kaitseb oma otsest huvi, siis Kiti avalduse mõte jääb mulle arusaamatuks ning jääb mulje, et ta propageerib odava tööjõu sissetoomist,“ lausus Pruunsild.

Pruunsilla sõnul on tööjõud olnud alati ettevõtjale piirang. „Tööjõudu on alati puudu, see on samasugune ressurss nagu raha,“ kinnitas ta. Kui ettevõtjad hirmutavad, et palgatõusu tulemusena peab hakkama ettevõtmisi sulgema, siis ka see ei ole pankuri sõnul midagi enneolematut. „Peavadki panema oma ettevõtmise kinni, kui ei suuda korralikku palka maksta,“ kinnitas ta.

Pruunsild ootab, et meie ettevõtjad ja pankurid mõtleksid rohkem laiemalt, sellele, kuidas Eesti rahval oleks pikemas perspektiivis siin hea elada, mitte sellele kuidas nende enda konkreetsel ettevõttel kuu, kahe või kahe aasta pärast läheb. „Ma saan aru, kui alustab ettevõte pingutab homse päeva nimel, aga need, kes on juba kuhugi jõudnud, peaksid mõtlema, mida mingid otsused laiemalt kaasa toovad,“ lausus Pruunsild.